Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника
Новости Беларуси. Несколько попыток незаконного пересечения рубежей предотвратили белорусские пограничники. 2 сентября в Вороновском районе вблизи границы с Литвой был задержан местный житель 28 лет. В ходе обыска при нем обнаружили телефон с SIM-картами литовского и белорусского операторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объяснить, что он делает в погранполосе, мужчина не смог. При тщательном осмотре местности пограничники нашли и изъяли два беспилотника и товары подакцизной группы.
Еще один случай произошел 7 сентября в районе населенного пункта Ровбишки. За нарушение погранрежима задержали 30-летнего жителя Лиды. В его доме обнаружили квадрокоптер с комплектующими. В Госпогранкомитете напоминают: использование и владение беспилотником в пограничной полосе без уведомления соответствующих органов запрещено, а нарушителям может грозить штраф до 50 базовых величин.