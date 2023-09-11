Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника

Новости Беларуси. Несколько попыток незаконного пересечения рубежей предотвратили белорусские пограничники. 2 сентября в Вороновском районе вблизи границы с Литвой был задержан местный житель 28 лет. В ходе обыска при нем обнаружили телефон с SIM-картами литовского и белорусского операторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объяснить, что он делает в погранполосе, мужчина не смог. При тщательном осмотре местности пограничники нашли и изъяли два беспилотника и товары подакцизной группы.