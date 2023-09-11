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Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника

11 сентября 2023 13:31
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Новости Беларуси. Несколько попыток незаконного пересечения рубежей предотвратили белорусские пограничники. 2 сентября в Вороновском районе вблизи границы с Литвой был задержан местный житель 28 лет. В ходе обыска при нем обнаружили телефон с SIM-картами литовского и белорусского операторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника-1

Объяснить, что он делает в погранполосе, мужчина не смог. При тщательном осмотре местности пограничники нашли и изъяли два беспилотника и товары подакцизной группы.

Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника-4

Еще один случай произошел 7 сентября в районе населенного пункта Ровбишки. За нарушение погранрежима задержали 30-летнего жителя Лиды. В его доме обнаружили квадрокоптер с комплектующими. В Госпогранкомитете напоминают: использование и владение беспилотником в пограничной полосе без уведомления соответствующих органов запрещено, а нарушителям может грозить штраф до 50 базовых величин.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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