Штрафов меньше, конфискация в исключительных случаях: либерализация административной ответственности за нарушения в бизнесе

Новости Беларуси. Штрафы по 45 административным правонарушениям в экономической сфере будут снижены в Беларуси. Поправки в соответствующий законопроект 23 ноября приняли депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ нацелен на комплексную либерализацию административной ответственности за нарушения, связанные с ведением бизнеса. Речь идет о соразмерности наказания характеру деяния и степени причинения вреда. Нередки случаи, когда назначенный штраф приводит к банкротству предприятия, тем самым выводя его из экономики страны. Это не самым лучшим образом сказывается на бизнес-климате.