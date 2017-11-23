Современных методы криминалистической диагностики обсуждают на Международном симпозиуме по геномике в Минске

Новости Беларуси. Отпечаток пальца как источник информации для определения национальности, роста, веса, возраста, цвета глаз и даже места рождения преступника. Современные возможности исследования генов человека обсуждают в эти дни на Международном симпозиуме по геномике в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие приурочено к Году науки в Беларуси. Организовал встречу Институт генетики и цитологии Национальной академии наук. Ведущие ученые приехали в Минск из разных уголков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Великобритании. Они обсуждают новейшие открытия в геномике.