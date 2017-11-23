«Правильно, что действовали жестко»: Президент – об операции по обезвреживанию грабителя банка в Могилеве

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил милиционеров за блестящую операцию по обезвреживанию грабителя банка в Могилеве. 23 ноября Президент принял министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич доложил о снижении преступности в стране. Поводов обратиться в милицию у людей становится меньше. И это тенденция уже нескольких последних лет. На встрече глава государства еще раз вернулся к теме недавнего резонансного преступления, связанного с ограблением банка. В подробности этих событий Президент был посвящен буквально с первых минут. Подобные преступления равносильны террористическим атакам. Ведь в таких случаях опасность грозит невинным людям. Александр Лукашенко добавил, что принял решение о награждении правоохранителей, рисковавших своими жизнями.