Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года

Плиссировка снова на модном олимпе! Складочки словно оживают в движении и способны вскружить голову любому. Этот волшебный приём обожала сама Клеопатра. Вспомите знаменитый кадр Мэрилин Монро в развивающемся плиссе. Мечта всех мужчин!