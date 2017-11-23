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Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года

23 ноября 2017 10:59
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Плиссировка снова на модном олимпе! Складочки словно оживают в движении и способны вскружить голову любому. Этот волшебный приём обожала сама Клеопатра. Вспомите знаменитый кадр Мэрилин Монро в развивающемся плиссе. Мечта всех мужчин!

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-1

Нет сомнения, что каждая девушка в платье гофре будет чувствовать себя особенной.

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-4

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-6

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-8

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-10

Волшебство складок: плиссировка станет одним из главных трендов 2018 года-12

# общество # Фотофакт # Мода # Ольга Демидова # Дарья Дубровина

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