«Код непокоренных» – в Минске завершилась международная патриотическая экспедиция

Вот доказательство, как жители Беларуси и России вместе сохраняют память о героях Великой Отечественной войны. Международная патриотическая экспедиция «Код непокоренных» завершила свой маршрут в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники из двух стран на протяжении нескольких дней посещали города воинской славы, мемориальные комплексы и памятные места.

Экспедиция стартовала в День Победы и объединила около 100 человек. 26 из них – представители Беларуси, которые присоединились к проекту 10 мая в Мурманске. Маршрут прошел через города, ставшие символами мужества и героизма. В программе – встречи с ветеранами, участие в благоустройстве памятников и патриотических акциях. Главная цель проекта – сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и укрепить связь между молодежью Беларуси и России. Снежана Дрык, участница международной патриотической экспедиции «Код непокоренных»:

Я понимаю, что не только моя история, но и истории других ребят, они все связаны. И даже на этой встрече оказалось, что возможно у одного из наших ребят с другим прадеды воевали вместе, в одном батальоне были. И такие встречи нужны, они важны. И это честь и гордость за наших прадедов, дедов.