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Минск расцветает! Летом город украсят 10 млн цветов

13 мая 2026 05:52
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Лето в столице начнется ярко. Город украсят 10 миллионов цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже высадили более 10 тысяч деревьев и 64 тысяч кустарников, а свыше 108 тысяч минчан помогли навести порядок на субботниках.

Минск расцветает! Летом город украсят 10 млн цветов-2

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В основном санитарная очистка была. То есть благоустройство полное будет в будущем в течение всего года. Но очищены улицы после снега – это песок. Подготовлены под разметку. Ведется и ремонт улично-дорожной сети с перекладкой асфальта полностью. Также во время вот весенних работ были очищены озелененные территории. Особое внимание уделено очистке и приведению в порядок мемориалов.

К купальному сезону подготовили 23 городских пляжа: там появились новые лежаки, беседки и благоустроенные автостоянки. А главную минскую велодорожку соединили с МКАД у аквапарка «Лебяжий». Теперь жители Серебрянки и Чижовки смогут комфортно доехать на велосипеде до Минского моря.

# Александр Раковщик

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