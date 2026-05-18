Лукашенко провел встречу с губернатором Свердловской области России – о чем договорились?

Межрегиональное сотрудничество как драйвер союзной экономики. Беларусь и Свердловская область России готовы наращивать взаимодействие и выходить на принципиально новые показатели. Об этом 18 мая шла речь во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона Денисом Паслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно такие прямые контакты формируют основу устойчивых экономических связей Союзного государства. Свердловская область – один из ключевых индустриальных центров России и давний партнер Беларуси. Динамика впечатляющая: за несколько лет товарооборот приблизился к миллиарду долларов. Но, как подчеркнул белорусский лидер, это далеко не предел – существующий потенциал позволяет как минимум удвоить эти показатели. Ключевая ставка – на промышленную кооперацию. Речь идет о совместных проектах в машино- и станкостроении, сельском хозяйстве и высокотехнологичных отраслях. Беларусь готова не только поставлять продукцию (от техники до удобрений), но и создавать совместные производства, усиливая технологическую независимость.

Отдельное внимание – новым возможностям, которые открылись после ухода западных компаний. Освободившиеся ниши сегодня активно заполняются союзными производителями. Уже есть успешные примеры кооперации, и именно этот формат, по оценке сторон, станет основой дальнейшего роста. В повестке переговоров также энергетика и нефтепереработка. Беларусь подтвердила готовность при необходимости оказывать поддержку российским регионам, задействуя собственные модернизированные мощности. О системной интеграции производств, технологий и рынков с прицелом на долгосрочный результат – репортаж Евгения Пустового.

На Урале любят белорусское. Теперь полотно продаж соткано еще и из текстиля. Уральцы ценят эту продукцию за натуральный состав. В основном это лен. Высокое качество тканей по доступной цене вне конкуренции. Среди азиатской палитры товаров наши васильки на льне выглядят заметнее всех. Милана Даминова, руководитель белорусской розничной сети в России:

Пользуются спросом постельное белье изо льна, пледы льняные, кухонные полотенца. Также постельное белье. Люди нас очень любят и покупателей с каждым днем становится больше. Да, в такой высокопроизводительной области любят наши сыры и ездят на наших грузовиках. Но основа – это товары высокоинтеллектуального формата. Промышленному региону-драйверу России интересны лазеры и жидкие кристаллы из Беларуси. И эту станцию по пути сотрудничества тоже уже осилили. У переговоров на высшем уровне вайб промышленной интеграции высоких скоростей.

Денис Паслер, губернатор Свердловской области России:

Мы сегодня обсуждали много проектов на будущее, связанных и с энергетической инфраструктурой, но и самое главное те проекты, которые реализуются в области по поручению Владимира Путина. Я говорю и про высокоскоростную магистраль. Именно в Свердловской области строится локомотив и весь подвижной состав со скоростью 400 км/ч. Такого не было раньше ни в постсоветском пространстве, ни в России. Сегодня мы уверенными темпами, в те сроки, которые поставил президент, делаем такой подвижной состав. Ну и, конечно же, я думаю, что со временем, наверное, когда-то он свяжет и Москву, и Екатеринбург, и Минск.

Путь к расширению товарной номенклатуры обсудили в белорусском правительстве. Райдер с транспортным уклоном. Поставки пассажирской техники и грузовиков, даже совместное строительство метрополитена в Екатеринбурге. И эта дорога со встречным движением. Четвертый год в столице Урала идет транспортная реформа. Цель – полностью обновить парк пассажирской техники. Ради этого построили маршрут совместной кооперации. У современных троллейбусов сборка – уфимская, машинокомплекты – минские. Олег Смолянко, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Минского автомобильного завода:

Пассажирская техника «Минского автомобильного завода» очень хорошо известна на российском рынке, так как мы постоянно ведем работы по расширению линейки, модернизации, выпуску новых моделей и стараемся максимально новое поколение выпускать на внешний рынок. Так как оно более конкурентоспособное и соответствует всем современным требованиям. Пассажирскую технику МАЗ можно в Российской Федерации встретить от Калининграда до Владивостока в различных ее исполнениях и вариациях.

На российском рынке – зеленый свет нашей технике. Таково политическое решение. Но чтобы и по законам бизнеса оставаться в лидерах продаж, белорусские машиностроители постепенно занимаются обновлением. Сейчас акцент на третье поколение сочлененных автобусов на электротяге. Несмотря на далекое логистическое плечо, мы готовы подставить свое плечо помощи. Нефтепродукты, удобрения и снова техника. Причем уже далеко не только грузовая, и не только наземная. Лукашенко: потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот. Читайте здесь.