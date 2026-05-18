Сделать сферу недвижимости безопасной – в Беларуси вступил в силу закон о риэлтерской деятельности
Рынок недвижимости Беларуси выходит на новый уровень регулирования. Вступил в силу обновленный закон о риэлтерской деятельности, который вводит более жесткие и, одновременно, прозрачные правила работы в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь обязательной становится аттестация риэлторов, а требования к оформлению сделок существенно расширяются. Речь идет о формировании единого профессионального стандарта, который должен повысить ответственность участников рынка и защитить интересы граждан при покупке и продаже жилья.
Смогут ли новые нормы окончательно вытеснить с рынка так называемых «серых» агентов и сделать сферу недвижимости более безопасной – узнал Глеб Прокофьев.
В риэлторском бизнесе Александр Селезнев – 3 года. За это время провел уже больше сотни сделок. В своей работе он делает акцент на защите интересов клиентов. Специалист уверен в том, что изменения в законодательстве укрепят доверие между покупателями и продавцами, обеспечивая прозрачность сделок и снижая риски мошенничества.
В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Александр Селезнев, риэлтор:
В этой сфере работали порой случайные люди, это не секрет. И тем самым мнение об этой профессии у некоторых клиентов было не совсем хорошее. Сейчас уровень профессионализма, естественно, вырос. Соответственно, статус риэлтора, как человека, который занимается в сфере недвижимости, возрастет. Значит, качество услуг для населения тоже возрастет. Со всех сторон я вижу только положительный момент.
Для работы в сфере недвижимости теперь необходимо получить свидетельство об аттестации, которое выдает Министерством юстиции. Этот документ подтверждает, квалификацию риэлтора.
Ирина Степуро, заместитель министра юстиции Беларуси:
Агенты на самом деле не выполняли тот узкий объем функций, который был для них установлен. Они должны были только заниматься показом объекта, а на самом деле они полноценно сопровождали сделку. Прохождение курсов, сдача экзамена подтверждает их квалификацию. То есть мы на самом деле узаконили, скажем так, тот статус, который они уже реализовывали на практике, но с подтверждением профессиональных знаний.
Еще одно обязательное условие – специалист должен вступить в Палату риэлторов – без этого легально работать на рынке нельзя. Это новый орган, который объединил профессионалов в сфере недвижимости. С одной стороны, объединение будет контролировать соблюдение законодательства, с другой – защищать интересы профессионального сообщества.
Подробности в видео.