Сделать сферу недвижимости безопасной – в Беларуси вступил в силу закон о риэлтерской деятельности

Рынок недвижимости Беларуси выходит на новый уровень регулирования. Вступил в силу обновленный закон о риэлтерской деятельности, который вводит более жесткие и, одновременно, прозрачные правила работы в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь обязательной становится аттестация риэлторов, а требования к оформлению сделок существенно расширяются. Речь идет о формировании единого профессионального стандарта, который должен повысить ответственность участников рынка и защитить интересы граждан при покупке и продаже жилья. Смогут ли новые нормы окончательно вытеснить с рынка так называемых «серых» агентов и сделать сферу недвижимости более безопасной – узнал Глеб Прокофьев.

В риэлторском бизнесе Александр Селезнев – 3 года. За это время провел уже больше сотни сделок. В своей работе он делает акцент на защите интересов клиентов. Специалист уверен в том, что изменения в законодательстве укрепят доверие между покупателями и продавцами, обеспечивая прозрачность сделок и снижая риски мошенничества. В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья. Александр Селезнев, риэлтор:

В этой сфере работали порой случайные люди, это не секрет. И тем самым мнение об этой профессии у некоторых клиентов было не совсем хорошее. Сейчас уровень профессионализма, естественно, вырос. Соответственно, статус риэлтора, как человека, который занимается в сфере недвижимости, возрастет. Значит, качество услуг для населения тоже возрастет. Со всех сторон я вижу только положительный момент.