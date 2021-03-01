«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала

Новости Беларуси. Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В XXI веке эта проблема приобрела планетарный масштаб. Число регулярно употребляющих наркотики по самым приблизительным оценкам превышает 200 миллионов человек. В нашей стране принимаются активные меры, чтобы минимизировать последствия этой глобальной наркоэпидемии. Начиная с 2014 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Беларуси постоянно снижается. Тем не менее под наблюдением врачей находятся тысячи наших сограждан, имеющих наркотическую зависимость. Как это – начать жизнь заново? Непростые истории в материале Александра Добрияна.

Сегодня Денис счастливый глава семейства и владелец небольшой клининговой компании. Но его жизнь не всегда была такой размеренной. Денис, житель Гомеля:

Наркотики я плотно начал употреблять где-то в 2007 году. И тяжелые наркотики. Как-то сначала у меня даже получалось жить с ними. Но потом… Это была иллюзия, которая довольно быстро разрушилась.

К наркотикам мужчина пришел, уже имея диагноз «хронический алкоголизм». Первый стакан спиртного, после которого жизнь сделала роковой вираж, он выпил в 13 лет.

Денис, житель Гомеля:

И в тюрьме был не один раз, и семью потерял. Но все равно ощутил именно уже ближе к смертному одру. Когда умирал в самом деле. Это была точка, когда мне захотелось жить.

Выйти из порочного круга помогли такие же, как он сам. Общество анонимных алкоголиков стало частью жизни Дениса. Теперь его очередь спасать других. Пять лет назад к нему на работу пришел Сергей.

Сергей, житель Гомеля:

В 19 лет я уже употреблял вообще все, что мне подворачивалось под руку. Это неважно, были вещества запрещенные, мы варили мак. Просто я много беды дома принес, семье своей. У меня, грубо говоря, три семьи: бабушка-дедушка, мама и дядя с тетей. Я их всех обанкротил. Я и золото из дома выносил, и что только я ни делал, какую только чушь им не рассказывал. Я деньги все забирал фактически с этого. Я пытался, да. Я помню эти моменты: у меня просто слезы из глаз текли, я говорил, что не хочу больше так жить, я хочу по-другому. И я действительно чувствовал это. Проходило несколько дней, и у меня находилось тысяча причин, почему я должен употребить.

3 года, 10 месяцев и 16 дней. Именно столько Сергей не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

Сергей, житель Гомеля:

То как я себя сегодня чувствую, я себя не чувствовал даже до употребления никогда. Я чувствую себя свободным. Мне хорошо. Меня ценят на работе. Я женат, меня жена любит. У меня с родителями восстановились отношения, то есть меня ценят в семье.