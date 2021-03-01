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«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала

01 марта 2021 17:33
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Новости Беларуси. Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В XXI веке эта проблема приобрела планетарный масштаб. Число регулярно употребляющих наркотики по самым приблизительным оценкам превышает 200 миллионов человек.

В нашей стране принимаются активные меры, чтобы минимизировать последствия этой глобальной наркоэпидемии. Начиная с 2014 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Беларуси постоянно снижается. Тем не менее под наблюдением врачей находятся тысячи наших сограждан, имеющих наркотическую зависимость.

Как это – начать жизнь заново? Непростые истории в материале Александра Добрияна.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-1

Сегодня Денис счастливый глава семейства и владелец небольшой клининговой компании. Но его жизнь не всегда была такой размеренной.

Денис, житель Гомеля:
Наркотики я плотно начал употреблять где-то в 2007 году. И тяжелые наркотики. Как-то сначала у меня даже получалось жить с ними. Но потом… Это была иллюзия, которая довольно быстро разрушилась.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-4

К наркотикам мужчина пришел, уже имея диагноз «хронический алкоголизм». Первый стакан спиртного, после которого жизнь сделала роковой вираж, он выпил в 13 лет.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-7

Денис, житель Гомеля:
И в тюрьме был не один раз, и семью потерял. Но все равно ощутил именно уже ближе к смертному одру. Когда умирал в самом деле. Это была точка, когда мне захотелось жить.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-10

Выйти из порочного круга помогли такие же, как он сам. Общество анонимных алкоголиков стало частью жизни Дениса. Теперь его очередь спасать других. Пять лет назад к нему на работу пришел Сергей.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-13

Сергей, житель Гомеля:
В 19 лет я уже употреблял вообще все, что мне подворачивалось под руку. Это неважно, были вещества запрещенные, мы варили мак.

Просто я много беды дома принес, семье своей. У меня, грубо говоря, три семьи: бабушка-дедушка, мама и дядя с тетей. Я их всех обанкротил. Я и золото из дома выносил, и что только я ни делал, какую только чушь им не рассказывал. Я деньги все забирал фактически с этого.

Я пытался, да. Я помню эти моменты: у меня просто слезы из глаз текли, я говорил, что не хочу больше так жить, я хочу по-другому. И я действительно чувствовал это. Проходило несколько дней, и у меня находилось тысяча причин, почему я должен употребить.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-16

3 года, 10 месяцев и 16 дней. Именно столько Сергей не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-19

Сергей, житель Гомеля:
То как я себя сегодня чувствую, я себя не чувствовал даже до употребления никогда. Я чувствую себя свободным. Мне хорошо. Меня ценят на работе. Я женат, меня жена любит. У меня с родителями восстановились отношения, то есть меня ценят в семье.

«У меня три семьи, я их всех обанкротил». Истории двух мужчин, которые после наркотиков начали жизнь сначала-22

В свою очередь трезвость Сергей так же передает другим. Прямо сейчас выбраться из алкогольно-наркотической ямы он помогает пятерым зависимым. Его подопечные живут в Гомеле, Якутии, Москве и Санкт-Петербурге. Страшная эпидемия не имеет границ, поэтому и бороться с ней человечеству предстоит только сообща.

# Наркотики # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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