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Штраф за уничтожение бухгалтерских документов в Беларуси вырос в 5 раз

08 августа 2018 16:43
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Новости Беларуси. Минимальный штраф за уничтожение бухгалтерских документов в Беларуси повышен в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф за уничтожение бухгалтерских документов в Беларуси вырос в 5 раз-1

Речь идет о документации для исчисления и уплаты налогов, либо её сокрытие. С 29 октября 2018 года штраф составит от 50 до 100 базовых величин или до 2450 рублей. Для сравнения: за умышленную неуплату налога должностному лицу грозит штраф до 2940 рублей или 120 базовых величин.

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# Штрафы # общество # Фотофакт

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