В Беларуси могут пересмотреть возрастные критерии для категории «молодёжь»

Напомним, на этот день в Беларуси к «молодёжи» официально относятся люди в возрасте от 14 до 31 года. Это почти каждый пятый житель страны.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы собрались здесь, чтобы обменяться мнениями, что ещё нужно сделать, возможно, на законодательном уровне. Недавно, когда проходил съезд нашей молодежной организации БРСМ, были предложения по увеличению молодёжного возраста. Не 31 год, а больше, потому что теперь совсем другая продолжительность жизни. И, наверное, молодой человек чувствует себя молодым и в 35, и в 33, а не только в 31. А возможно, еще какие-то вопросы возникнут, которые необходимо решать. Это и профессиональная ориентация старшеклассников, трудоустройство и предоставление первого места работы.