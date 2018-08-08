В Беларуси могут пересмотреть возрастные критерии для категории «молодёжь»
Новости Беларуси. Об этом 8 августа заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, отвечая на вопросы журналистов в рамках республиканского семинара, посвящённого реализации молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, на этот день в Беларуси к «молодёжи» официально относятся люди в возрасте от 14 до 31 года. Это почти каждый пятый житель страны.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы собрались здесь, чтобы обменяться мнениями, что ещё нужно сделать, возможно, на законодательном уровне. Недавно, когда проходил съезд нашей молодежной организации БРСМ, были предложения по увеличению молодёжного возраста. Не 31 год, а больше, потому что теперь совсем другая продолжительность жизни. И, наверное, молодой человек чувствует себя молодым и в 35, и в 33, а не только в 31. А возможно, еще какие-то вопросы возникнут, которые необходимо решать. Это и профессиональная ориентация старшеклассников, трудоустройство и предоставление первого места работы.
Дмитрий Холявкин, учащийся Могилёвского архитектурно-строительного колледжа:
Государственная политика, которая у нас есть, даёт возможность молодёжи развиваться, реализовывать свои идеи, мысли, проекты. Мы можем изменить мир и Беларусь.
Дмитрий Туронок, заведующий Республиканским молодёжным центром:
Для молодёжи важно, чтобы её услышали и поддерживали те инициативы и проекты, которые она хочет реализовать. Это самое главное.
Форум, посвящённый совершенствованию молодежной политики, прошёл в Речицком районе в рамках выполнения ранее данных поручений Президента.