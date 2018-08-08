«Это уникальная техника»: директор РНПЦ детской хирургии рассказал о новом бронхоскопическом комплексе

Новости Беларуси. Детская хирургия на экспорт: услугами белорусских медиков активно пользуются иностранцы. Как правило, это маленькие пациенты из ближнего зарубежья: России, Украины, Молдовы и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно на таких операциях в нашей стране зарабатывают от 120 до 140 тысяч долларов (это зависит от технологий, которые могут предложить врачи). Так, в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии появился новый бронхоскопический комплекс. Оборудование позволяет диагностировать патологию трахеи и бронхов у новорожденных малышей.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Этот комплекс дает нам возможность делать бронхоскопию детям – начиная от 1 килограмма. Это уникальная техника, это специальные бронхоскопы диаметром 1,8 миллиметра. Мы можем помогать деткам сразу после рождения, не только новорожденным, но и недоношенным.

Одним из прорывов в этом году была новая операция, которая называется торакоскопическая пластика атрезии пищевода у новорожденного ребенка. Это тяжелая патология, которая в 100 % требует оперативного лечения. Всегда это лечение было открытым, но в этом году нам удалось сделать это с помощью лапароскопической и торакоскопической техники.