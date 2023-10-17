Хаял Муаззин: Беларусь, Иран и Россия будут помогать друг другу обходить санкционный режим

Хаял Муаззин, международный иранский журналист:

Мы видим, что в мире идет новый мировой порядок. Гегемония Запада и Америки уже заканчивается, поэтому они стараются дезинформировать сфабрикованными СМИ, показать миру Россию, Беларусь и Иран как неразвитые страны, как недружелюбные страны. Они очень обеспокоены, что эти три страны развивают свои отношения на высоком уровне и играют в новом мировом порядке очень важную роль. Поэтому они очень обеспокоены из-за таких визитов, а также из-за развития отношений.

Мы знаем, что Иран очень долгое время находится под санкциями, у него есть очень большой опыт, как с ними бороться. Поэтому, думаю, опыт Ирана тоже будет очень полезным для Беларуси и России. Будем помогать друг другу обходить этот санкционный режим и развивать свои отношения. И эта дружба будет показывать всему миру, что не надо бояться санкций, надо дружить и быть вместе. Нужно сделать неэффективными эти санкции. И мир это потихоньку видит. Они увидят, что на самом деле можно стать против западных санкций.

Читайте также:

Азаренок: вывоз детей из-под бомбежек, из-под обстрелов, мы дарим им детство. А Запад этого не видит

Петровский о СНГ: на политические вызовы отвечает только Беларусь и Россия. Чего не достает Содружеству?

Азаренок: Лукашенко давно выступает как один из защитников русского народа, русского языка