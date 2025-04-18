Столичные блогеры поучаствовали в посадке дубов на территории будущего парка Народного единства

Молодежь продолжает трудиться над созданием Национального исторического музея и парка Народного единства. Во время республиканского субботника здесь уже появилось 20 красных дубов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А сегодня, 18 апреля, на площадке работали блогеры, музыкальные исполнители и представители сферы фешен-индустрии. Вместе посадили деревья на территории будущего парка и при этом успели снять контент для подписчиков. После инструктажа лидеры мнений приступили к посадке деревьев. Это 12-летние саженцы красного дуба. К слову, трудились плечом к плечу с молодыми сотрудниками Мингорисполкома.

Павел Крамарь, блогер:

Мы сегодня приехали для того, чтобы внести свой вклад, посадить дерево в новом будущем парке для нашего поколения. И тем самым тоже внести свою лепту. Вообще, было бы классно, чтобы каждый вышел на улицу, купил саженец, согласовал с ЖЭСом и посадил около дома. Кто не может около дома, чтобы посадил в лесу! И, как говорится, каждому по дереву, глядишь и лес будет.

В парке Народного единства разместится новое здание Национального исторического музея. Объект объявлен Всебелорусской молодежной стройкой. В июне начнется возведение первого этажа, монолитного каркаса здания. Согласно концепции, на территории парка будут представлены все регионы Беларуси. Каждую область обозначат большими скульптурными композициями в виде герба и знаковых архитектурных сооружений.