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7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон

28 апреля 2018 08:28
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Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать фотографию себя. Но оказывается, селфи – это целое искусство. Многие мечтают о популярности в интернете, о фото, которые соберут множество лайков. Но как сделать селфи, не хуже, чем у популярных блогеров? Секретами поделится профессиональный фотограф – Эдуард Валенто. 

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-1

Эдуард Валенто, фотограф:
В последнее время очень распространено такое понятие, как селфи. Это фотографирование себя. Все люди в любых местах хотят запечатлеть себя красивого, свои эмоции, свое настроение. Я вам расскажу, как грамотно делать селфи.

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-4

Правило № 1. Прежде всего, сам телефон нужно настроить предварительно. Обычно селфи снимается на расстоянии вытянутой руки, передней камерой. Следовательно, нам нужно убедиться в том, что глазочек нашей камеры чистый

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-7

Правило № 2. Самое важное в любом селфи – это свет. Нужно всегда уметь ловить свет у окошка, освещение помещения, какие-то подсвечники, свечи, настольные лампы.

Правило № 3. Когда мы включили нашу камеру телефона и увидели себя на экране, то старайтесь всегда контролировать задний фон. Потому что на заднем плане много людей, одежда, предметы. Они не должны с вами сливаться, не должны мешать в кадре. 

Правило № 4. Старайтесь всегда делать очень-очень много кадров: пусть это будет 100-200, но вы из них выберете себя красивую в любом ракурсе, в любой позе.

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-10

Включаем нашу камеру в телефоне и подбираем правильный ракурс себя.

Правило № 5. Рука с телефоном должна находиться, как минимум, на уровне глаз либо сверху. Когда мы опускаем телефон вниз и снимаем себя, то на фото видны все недостатки нашего лица. Это двойной подбородок, неправильная симметрия носа, широкое лицо. 

Когда делаете селфи, то старайтесь держать взгляд по свету, чтобы в глазах отражались блики.

Правило № 6. Добавить естественности и красоты себе на фото можно с помощью помады и хайлайтера.

Правило № 7. Всем сразу хочется поделиться фотографиями с друзьями и запостить их в соцсети. Не спешите. Фотография должна получить свой шарм, свой изыск. Не бойтесь обрабатывать фото, смело добавляйте разные цвета, контрастность, насыщенность. Подберите свой уникальный стиль в фото, чтобы друзья вас узнавали по этим кадрам. 

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-13

И пусть ваше идеальное селфи соберет много лайков!

7 простых правил от фотографа: как сделать красивое селфи на телефон-16

# общество # Фотофакт # Селфи # Полезные советы # Эдуард Валенто

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