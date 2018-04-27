120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри

Новости Беларуси. В Слонимском районе при Жировичском монастыре действует единственный в Беларуси православный центр реабилитации наркозависимых, в который добровольно приезжают те, кто перешел грань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти люди не любят посторонних глаз, в том числе и телевидение. Но для нашего канала согласились на откровенный разговор. Истории, которые заставляют иначе смотреть на жизнь, выслушала Галина Буро.

Они становятся неадекватными и полностью теряют над собой контроль. А ради новой дозы готовы на все, даже преступить закон.

Юрий Куклев теперь молится каждый день за свою душу. Страсть к наркотикам у него с 13 лет. История типичная – попробовал из любопытства, потом еще и еще. Затянуло. Работал, чтобы купить героин или так называемые «соли», начал воровать из-за ломки, отвернулся от жены с сыном. В 40 лет понял, что жизнь с наркотиками больше невыносима, и без них тоже. Тупик.

Юрий Куклев:

Я потерял почти все. И я не знаю даже, как остался в живых. Чудом остался в живых. Выдуманный мир. Это мир, который я придумал сам и живу в этом мире, где страхи, ужасы. Это трудно рассказать.

Юрий – россиянин. Говорит, хотел уехать подальше от своего окружения, иначе не вырваться из наркотической агонии. Выбрал белорусский центр реабилитации. Особое внимание православию – здесь с такими, как он, работают священники, психологи и психотерапевты, а еще волонтеры, сами из бывших. Хотя здесь и говорят, что бывших наркоманов не бывает. Научится жить с болезнью и быть выше ее – задача номер один.

Степан Турбол, директор православного центра реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис»:

У наркомана мышление тоннельное, стереотипное, а радость – это употребление. По-другому это «болезнь замороженных чувств».

Разморозить свои чувства удалось Наталье. Она прошла курс реабилитации, а теперь стала волонтером. Помогает другим найти свет в конце тоннеля. Девушка не хочет показывать лицо: надеется навсегда забыть о своей «ахиллесовой пяте», выйти замуж и стать мамой.

Наталья, волонтер православного центра реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис»:

Я уже просто не могла употреблять ни то, ни другое вещество. И понимала, что если я не перестану употреблять эти вещества, то скорее всего похоронят просто родители меня.



Шесть часов в день – занятия в учебных классах, трудотерапия, время на подготовку домашнего задания. Никого насильно не держат, но есть правила: «нет» мобильному телефону, компьютеру и телевизору. Вышел за территорию – можешь собирать вещи. Здесь каждый понимает, зачем приехал.

Галина Буро, СТВ:

Время собирать камни – вот они, символично прямо у входа в центр. На камнях – имена и координаты людей, прошедших реабилитацию.