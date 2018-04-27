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120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри

27 апреля 2018 23:13
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Новости Беларуси. В Слонимском районе при Жировичском монастыре действует единственный в Беларуси православный центр реабилитации наркозависимых, в который добровольно приезжают те, кто перешел грань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-1

Эти люди не любят посторонних глаз, в том числе и телевидение. Но для нашего канала согласились на откровенный разговор. Истории, которые заставляют иначе смотреть на жизнь, выслушала Галина Буро.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-4

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-6

Они становятся неадекватными и полностью теряют над собой контроль. А ради новой дозы готовы на все, даже преступить закон.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-9

Юрий Куклев теперь молится каждый день за свою душу. Страсть к наркотикам у него с 13 лет. История типичная – попробовал из любопытства, потом еще и еще. Затянуло. Работал, чтобы купить героин или так называемые «соли», начал воровать из-за ломки, отвернулся от жены с сыном. В 40 лет понял, что жизнь с наркотиками больше невыносима, и без них тоже. Тупик.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-12

Юрий Куклев:
Я потерял почти все. И я не знаю даже, как остался в живых. Чудом остался в живых. Выдуманный мир. Это мир, который я придумал сам и живу в этом мире, где страхи, ужасы. Это трудно рассказать.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-15

Юрий – россиянин. Говорит, хотел уехать подальше от своего окружения, иначе не вырваться из наркотической агонии. Выбрал белорусский центр реабилитации. Особое внимание православию – здесь с такими, как он, работают священники, психологи и психотерапевты, а еще волонтеры, сами из бывших. Хотя здесь и говорят, что бывших наркоманов не бывает. Научится жить с болезнью и быть выше ее – задача номер один.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-18

Степан Турбол, директор православного центра реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис»:
У наркомана мышление тоннельное, стереотипное, а радость – это употребление. По-другому это «болезнь замороженных чувств».

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-21

Разморозить свои чувства удалось Наталье. Она прошла курс реабилитации, а теперь стала волонтером. Помогает другим найти свет в конце тоннеля. Девушка не хочет показывать лицо: надеется навсегда забыть о своей «ахиллесовой пяте», выйти замуж и стать мамой.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-24

Наталья, волонтер православного центра реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис»:
Я уже просто не могла употреблять ни то, ни другое вещество. И понимала, что если я не перестану употреблять эти вещества, то скорее всего похоронят просто родители меня.


 

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-27

Шесть часов в день – занятия в учебных классах, трудотерапия, время на подготовку домашнего задания. Никого насильно не держат, но есть правила: «нет» мобильному телефону, компьютеру и телевизору. Вышел за территорию – можешь собирать вещи. Здесь каждый понимает, зачем приехал.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-30

Галина Буро, СТВ: 
Время собирать камни вот они, символично прямо у входа в центр. На камнях – имена и координаты людей, прошедших реабилитацию.

120 спасенных жизней: православный центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» изнутри-33

120 человек, именно столько здесь спасли за 7 лет работы. Кому-то цифра покажется небольшой. Но ведь за ней стоят судьбы, семьи и право на счастье.

# общество # Наркотики # Фотофакт # Галина Буро # Юрий Куклев # Степан Турбол

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