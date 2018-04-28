Что девушкам надеть на выпускной? Модные советы от стилиста

Выпускной – один раз в жизни, поэтому в этот день хочется быть настоящей принцессой! Но как найти идеальный наряд, чтобы потом он не пылился в шкафу, а выручал в особенных случаях?! В праздничной моде нам поможет разобраться фэшн-стилист Лиза Логвина. Она уверяет: пышные корсетные платья со стразами и обильным декором давно канули в Лету. Они делают старше и совершенно не комфортны. В моде – естественность, гармония и сияние изнутри!

Лиза Логвина, стилист:

В тенденциях весна-лето 2018 максимально легкие воздушные ткани. В приоритете пастельные, пудровые цвета, начиная от пудрово-розового цвета и заканчивая яркой насыщенной фуксией, все оттенки фиолетового, сиреневого цвета, можно голубой использовать. Бельевая тема – муза всех модниц! Поэтому платья-сарафаны на бретелях стали главным шлягером последних сезонов. Их можно сочетать как с простой футболкой, так и с кружевными топами, надевать подниз и наверх – все зависит от вашего настроя и стиля. Но выглядеть вы будете невероятно стильной и свежей.

Острые шпильки давно заменили кеды, кроссовки и грубые ботинки, ведь на выпускном вечере хочется быть звездой на танцполе.

На контрасте с легкими платьями, пышными юбками и кожаной косухой такие образы выглядят весьма трогательно и очень по-французски.

Лиза Логвина:

На пике блузы объемные, например, с объемными воздушными рукавами, которые хорошо можно скомпоновать с брючками. Уже не первый сезон актуальна тема с завышенной талией, юбок и брюк, хорошо сочетаются с кроп-топами, укороченные топы, блузы либо можно заправлять в брючки юбочки.

В тренде – сочетание фактур. Нежное кружево и воздушный фатин дизайнеры любят комбинировать с грубой кожей. В центре внимания остается замша и бархат. Такие наряды выглядят очень современно и оригинально. Среди беспроигрышных силуэтов для выпускниц – пышные юбки, подчеркивающие осиную талию а-ля Кристиан Диор и, конечно, греческие струящиеся платья в пол. Но выбирая макси, помните, что оно не должно сковывать движения.

Лиза Логвина:

Если цвет или фактура материала берет на себя акцент, то уже с аксессуарами перебарщивать не стоит – все должно быть очень взвешено и дозировано.