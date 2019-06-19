«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» – генеральная репетиция торжественной церемонии открытия вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Мы находимся действительно в месте притяжения, в месте, о котором в последнее время говорят все – на стадионе «Динамо». Начался генеральный прогон церемонии открытия вторых Европейских игр. Журналистов внутрь не пускают, но завесу тайны мы вам немного приоткроем.

Для гостей спортивного мультифорума подарки и сюрпризы начнутся до церемонии. Тех, у кого есть билет на церемонию, они будут ждать прямо на зрительских местах – например, рюкзак с символикой вторых Европейских игр.

Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:

На репетицию церемонии открытия я сегодня, к сожалению, не попаду. Но я уверен, что организаторы прекрасно справятся и с этим мероприятием. А уже самые яркие впечатления я надеюсь испытать 21 июня на церемонии открытия. Здорово, что очень много фан-зон не только в Минске, но и в других областных городах, где люди смогут ощутить атмосферу праздника и вторых Европейских игр. «Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта Изюминкой станет парад атлетов из полусотни стран Европы. Особого внимания заслуживает сцена из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места.

Как найти своё место на трибунах: схема секторов на стадионе «Динамо» Что касается шоу-программы, хедлайнерами объявлены казахский певец Димаш Кудайберген и российская оперная дива Анна Нетребко. Аккомпанировать звездам будет Игорь Крутой.

Зрителям расскажут о Беларуси – об истории, традициях, природе. И, конечно, о выдающихся уроженцах нашей земли: Евфросинии Полоцкой, Франциске Скорине и не только. Естественно, представят достижения в промышленности и сельском хозяйстве. История стадиона «Динамо»: как проверяли козырёк солдатами, а в роддоме слушали концерт Цоя Для такого грандиозного шоу задействовали 90 тонн оборудования. Тем, кто попадет на само событие, повезет куда больше, чем телезрителям. Над чашей стадиона пролетят птицы и звери (зубры, кстати, тоже будут летать). Чтобы это увидеть, нужно установить на своем гаджете бесплатное мобильное приложение, и тогда реальность разбавится виртуальностью.

Всегда вживую интереснее. Надеемся, что будет все очень круто. С нетерпением ждем.

Шоу должно впечатлить. Потому что у нас это, по-моему, вообще впервые в Беларуси. Хотим звезд увидеть всех.

Интересно. Большое событие, большое мероприятие. Детям показать, чтобы было что вспомнить.

Я вообще не здесь живу, поэтому это для меня новое все. Один из трогательных моментов – прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап 50-дневной эстафеты огня. Завеса тайны приоткрыта и над личностью того, кто зажжет факел, установленный на «Динамо». Как и во время Олимпиады 1980 года это сделает легендарный борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Медведь.