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Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?

19 июня 2019 18:21
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Новости Беларуси. В выходные работу более 2000 рейсов общественного транспорта скорректируют. Навигацию изменят в связи с проведением соревнований по шоссейным велогонкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?-1

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Приятный бонус ожидает болельщиков, которые успели купить билеты на соревнования. Они смогут бесплатно припарковать авто. А еще к старту форума в столице разработали специальные экскурсии по историческому центру и гастрофэст кухонь разных стран.

Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?-4

Кто поможет не заблудиться в спортивном Минске и почему стоит поспешить за билетами на главное спортивное событие лета?

Ответы в видеоматериале Ксении Худолей.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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