Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?

Новости Беларуси. В выходные работу более 2000 рейсов общественного транспорта скорректируют. Навигацию изменят в связи с проведением соревнований по шоссейным велогонкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц Приятный бонус ожидает болельщиков, которые успели купить билеты на соревнования. Они смогут бесплатно припарковать авто. А еще к старту форума в столице разработали специальные экскурсии по историческому центру и гастрофэст кухонь разных стран.