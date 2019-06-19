«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта

Юлия Бешанова, СТВ:

До старта вторых Европейских игр осталось несколько дней, но уже сегодня можно смело утверждать: Минск живет и дышит в ритме праздника. Открылась главная фан-зона мультиспортивного форума.

Как прошла торжественная церемония смотрите в видеоматериале.

Определенно, это площадка возле Дворца спорта на ближайшие 10 дней обещает стать эпицентром событий. Принимать гостей она будет с 10:00 и до 24:00, а в день открытия и закрытия Игр и вовсе до 04:00. Чтобы попасть в фан-зону, не нужны ни билеты, ни дополнительные документы.