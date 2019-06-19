«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта

Новости Беларуси. Главная фан-зона Европейских игр вечером 19 июня открылась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главная фан-зона Европейских игр вечером 19 июня открылась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, СТВ:
До старта вторых Европейских игр осталось несколько дней, но уже сегодня можно смело утверждать: Минск живет и дышит в ритме праздника. Открылась главная фан-зона мультиспортивного форума.
Как прошла торжественная церемония смотрите в видеоматериале.
Определенно, это площадка возле Дворца спорта на ближайшие 10 дней обещает стать эпицентром событий. Принимать гостей она будет с 10:00 и до 24:00, а в день открытия и закрытия Игр и вовсе до 04:00. Чтобы попасть в фан-зону, не нужны ни билеты, ни дополнительные документы.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Можно пройтись, купить сувенирку, немножко перекусить, закусить, выпить. Это самая идеальная фан-зона. Мы очень рады тому, что сделали три таких вещи, и люди, которые к нам приезжают, получат удовольствие на подходе к спортивным объектам.
Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
Пока мне все очень нравится. Я вижу, что все идет по плану. Уверен, что организаторы прекрасно справятся со своими задачами. Я благодарен городу и руководству страны, благодарен «Дирекции II Европейских игр». Уверен, все пройдет на высоком уровне.
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Приятные хлопоты, которые обязательно присутствуют, когда происходит такое масштабное событие. Я думаю, что все будет хорошо. Тридцатого или первого я поздравлю белорусский народ с хорошим проведением Европейских игр.
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