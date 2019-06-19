Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Дворец Спорта уже гуляет, а «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» пока готовятся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фан-зоны доводят до идеального состояния. Их задача – подарить яркие эмоции минчанам и гостям столицы. Для этого тут строят сцену, на которой выступят белорусские артисты.

Тео, «Тяни-Толкай», Саша Немо, Алена Ланская. В общем, каждый день – новые, незабываемые впечатления. Отдохнуть или потанцевать можно с 10 утра до часа ночи. Минчане уже обводят следующую неделю в календаре.

Красиво сделали все, красивые цветы. Везде чисто и убрано.