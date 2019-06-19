Прямой эфир

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм

19 июня 2019 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дворец Спорта уже гуляет, а «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» пока готовятся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм-1

Фан-зоны доводят до идеального состояния. Их задача – подарить яркие эмоции минчанам и гостям столицы. Для этого тут строят сцену, на которой выступят белорусские артисты.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм-4

Тео, «Тяни-Толкай», Саша Немо, Алена Ланская. В общем, каждый день – новые, незабываемые впечатления. Отдохнуть или потанцевать можно с 10 утра до часа ночи. Минчане уже обводят следующую неделю в календаре.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм-7

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм-9

Красиво сделали все, красивые цветы. Везде чисто и убрано.

Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм-12

Когда включается подсветка, очень красиво все. Сверкает, сияет, переливается. Я подумываю над тем, чтобы на некоторые мероприятия приобрести билеты и сходить посмотреть.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта
19 июня 2019 17:26

«Пока мне всё очень нравится»: исполнительный директор Европейских игр о фан-зоне возле Дворца спорта

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас
19 июня 2019 16:51

Как будет работать общественный транспорт во время Европейских игр и что такое хаб-бас

Живут у соседей и спят на полу. В Смолевичах сгорел жилой дом, исполком предлагает временное жильё за пределами города
19 июня 2019 16:02

Живут у соседей и спят на полу. В Смолевичах сгорел жилой дом, исполком предлагает временное жильё за пределами города