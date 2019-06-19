Огонь из рук человека принял робот. Как «Пламя мира» встретили в ПВТ

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафету огня 19 июня встречали в Парке высоких технологий. И белорусские разработчики смогли удивить: здесь огонь из рук человека принимал робот.

Европейские игры станут самыми технологичными и инновационными в истории мировых спортивных форумов. «Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске Резиденты ПВТ около года работали над созданием единой платформы по проведению Игр.

И если система сработает без сбоев, не исключено её применение в будущем и на Олимпийских играх.

Александр Шатров, соучредитель компании-разработчика платформы по проведению II Европейских игр:

Рынок сегодня устроен так, что такие системы используются на крупных мероприятиях. Мы же хотим эту платформу сделать доступной мероприятиям любого уровня. И не только спортивных. Что-то наподобие Gmail. Вам не надо долго готовиться. Зашли, завели учётную запись и проводите мероприятие.

Впервые на соревнованиях такого уровня опробуют видеофиксацию нарушений с помощью искусственного интеллекта. Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира» Он за несколько секунд и посторонние предметы вычислит на трибунах, и оповестит организаторов о нахождении среди зрителей потенциальных нарушителей правопорядка.