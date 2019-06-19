Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

Новости Беларуси. Память поколений. Вилейщина оказалась под немецкой оккупацией на третий день войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь было уничтожено 15 тысяч человек, сожжены целые деревни. Истории борьбы с фашистским гнетом до сих пор остаются примером мужества и героизма. Освободили Вилейку – 2 июля 1944 года.