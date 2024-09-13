Шопперы и майки с вышивкой ручной работы – мастерица из Ивенца поделилась секретами ткацкого ремесла
Золотые руки, светлая душа, человек-позитив – все это про талантливую мастерицу Татьяну Задрейко. С малых лет она делает куколки из бумаги и ткани, затем была вышивка и вязание. Творчество – ее кислород. Работала на заводе художественной керамики, а затем научилась ткать в Ивенецком музее традиционной культуры. Теперь на мастер-классы записываются сотни туристов.
– Всегда, чтобы что-то хорошо получалось, качественно, нужна какая-то подпитка, вдохновение. Где вы его находите?
Татьяна Задрейко, мастерица по ткачеству:
В первую очередь, наверное, идет вдохновение от семьи. Потом – природа много чего подсказывает. Ну и наш поселок – доля творческих людей. Я хочу разнообразить и применить ткачество в разных позициях. У нас с дочкой вышивка уже внедряется в одежду – вышивали картины разные, в шопперы внедряются как для детей, да и для взрослых это тоже очень интересно.
– Вы меня так классно приодели. Это вы сами вышивали?
Татьяна Задрейко:
Да, это я вышивала сама. Полотно ткала бабушка моего мужа. И платья вышиваю, и те же самые тенниски.
Народная умелица проводит живые этноэкскурсии. От поля до гардероба: как обрабатывали лен, ткали и что носили наши предки.
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