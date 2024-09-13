Шопперы и майки с вышивкой ручной работы – мастерица из Ивенца поделилась секретами ткацкого ремесла

Золотые руки, светлая душа, человек-позитив – все это про талантливую мастерицу Татьяну Задрейко. С малых лет она делает куколки из бумаги и ткани, затем была вышивка и вязание. Творчество – ее кислород. Работала на заводе художественной керамики, а затем научилась ткать в Ивенецком музее традиционной культуры. Теперь на мастер-классы записываются сотни туристов.

– Всегда, чтобы что-то хорошо получалось, качественно, нужна какая-то подпитка, вдохновение. Где вы его находите?

Татьяна Задрейко, мастерица по ткачеству:

В первую очередь, наверное, идет вдохновение от семьи. Потом – природа много чего подсказывает. Ну и наш поселок – доля творческих людей. Я хочу разнообразить и применить ткачество в разных позициях. У нас с дочкой вышивка уже внедряется в одежду – вышивали картины разные, в шопперы внедряются как для детей, да и для взрослых это тоже очень интересно.