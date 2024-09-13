Будучи в Минске оказались в Бресте 41-го – заглянули за кулисы съёмок фильма «В списках не значился»

Камера. Мотор. Работаем. В Беларуси стартовали масштабные съемки фильма «В списках не значился» по одноименному роману Бориса Васильева. Картина рассказывает о героическом подвиге советских солдат, защищавших Брестскую крепость в первые дни войны. Главный герой, Николай Пружников, самоотверженно сражается за Родину, веря в то, что его усилия не напрасны.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Декорации впечатляют – настоящий город в городе вырос за считанные часы. Благодаря кропотливой работе художников постановщиков, будучи в Минске, как по-волшебству можно оказаться на улицах Бреста 1941 года.

Все декорации – ручная работа. Над созданием атмосферных локаций художники начали трудиться в мае 2024 года. Большинство объектов сделано белорусскими мастерами в Минске всего за 2 месяца.

Эдуард Галкин, художник-постановщик:

Для меня главная задача – художественный образ города Бреста середины 1941 года, накануне начала войны. В основе этого художественного образа города заложена традиция советского позитивизма. По задумке, должно очень сильно контрастировать и быть контрапунктом в событиях довоенного блока сюжетного. Главный герой приезжает в мирный, яркий, солнечный, цветной город и после этого начинается война.