Прямой эфир

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер

24 октября 2018 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдёт оно на территории России. Стороны обсудили основные подходы к его подготовке и утвердили замысел проведения. Это совместное оперативное учение Вооруженных Сил стало одной из основных тем, которые обсуждали на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер-1

Кроме того, подписаны и другие важные документы. Среди них – соглашение об обмене информацией о перспективных технологиях и разработках, а также планы совместной работы коллегии на 2019 год и совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства. 

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер-4

Как подчеркнёт министр обороны нашей страны, всё это позволит развивать двусторонний диалог по всем направлениям. Тем более, полное взаимопонимание и единство мнений у военных ведомств двух стран уже есть.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер-7

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Учение, проводимое на территории Российской Федерации, безусловно, станет главным мероприятием совместной подготовки органов управления и войск в будущем году. Подводя итоги реализации плана межведомственного сотрудничества за 2018 год, хочу подчеркнуть, что он выполнен, а это более 100 мероприятий совместной подготовки.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер-10

Сергей Шойгу, министр обороны России:
Наше учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают.

Шойгу: учение «Щит Союза – 2019» имеет исключительно оборонительный характер-13

В военной сфере Беларусь и Россия сотрудничают уже давно. И за все эти годы достигнуты значительные результаты. Укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, совершенствуется региональная группировка войск, проводятся совместные стратегические учения. Также развивается производственная и научно-техническая кооперация наших предприятий. Вместе разрабатываем и производим вооружение и военную технику. Кроме того, сотрудничество налажено и в подготовке военных кадров.

# Военные учения # общество # Сергей Шойгу # Андрей Равков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если захочешь – больше заработаешь». Как в местной школе решают проблему дефицита кадров на швейном предприятии в Дрибине?
24 октября 2018 12:27

«Если захочешь – больше заработаешь». Как в местной школе решают проблему дефицита кадров на швейном предприятии в Дрибине?

«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот
24 октября 2018 11:12

«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?
24 октября 2018 10:09

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?