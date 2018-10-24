Прямой эфир

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?

24 октября 2018 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономить на самом дорогом – неприемлемо. Этого девиза придерживается большинство белорусов. И выбирают для своих малышей качественные, пусть порой и дорогостоящие вещи. Так, в ожидании сынишки, молодая семья из Дзержинска специально приехала в столицу, чтобы приобрести самое необходимое для крохи.

Список возглавляла коляска.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-1

Посетив крупный торговый центр, пара сделала выбор, и, оформив заказ, выложила ни много ни мало 1 200 рублей.

Ничто не предвещало беды.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-4

Лариса Тугай:
С коляской шли забирать второго ребёнка. Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз.

Муж спохватился сразу, вызвал «скорую». 

Приехала «скорая» и мы уже уехали. Нам поставили диагноз «двухсторонний оскольчатый перелом теменной части».

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-7

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-9

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-11

После произошедшего Лариса внимательно изучила документы. Выяснилось: торговая точка в центре, где молодые люди оформляли заказ, принадлежит одному лицу, а вот доставку осуществляла другая организация. Она же и выдала чек. Женщина растерялась: кому предъявлять претензию и кто должен ответить за произошедшее?

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-14

Лариса Тугай:
Врачи не могут дать конкретного своего мнения, потому что это ребёнок, это голова. Надо обследоваться. Как коляска прошла сертификацию? Вот как она прошла? В любом случае, она должна была проверяться. Это для детей, для маленьких детей.

Пострадал у меня ребёнок, а кто за это ответит?

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-17

В этом пытались разобраться и сотрудники правоохранительных органов. Экспертизой установлено, что причинами произошедшего стали два фактора: неправильная сборка коляски и некорректная эксплуатация. Сегодня дело находится в гражданско-правовой плоскости.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-20

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-22

Лариса Тугай:
Останавливаться на том, что ребёнок просто упал с коляски, мы изначально не собирались. Я ведь, когда он упал с коляски, связалась с продавцом. Он не отреагировал, сказал: «Да, а что мы сделаем? Упал ребёнок и упал, вины нашей нет».

Я думала, человек соизволит позвонить.

Либо приехать в больницу, какие-то лекарства... Ничего.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-25

Дарина Гулюта, юрист:
Ввиду того, что потребитель приобрёл товар ненадлежащего качества, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Для этого необходимо направить письменное требование продавцу. Кроме того, потребитель имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда.   

В Беларуси увеличивается количество судебных исков, поданных с целью получения компенсации за причинённый ущерб и моральный вред.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-28

В августе 2018 года 40-летняя минчанка, по решению суда, получила компенсацию морального вреда в размере 5 000 долларов за некачественно оказанную услугу. В сентябре удовлетворён иск травмированной в магазине белоруски. Размер выплат составил 2 000 долларов. Полное право на данные выплаты, по словам юриста, имеет и семья Тугай.

Дарина Гулюта:
В связи с тем, что данный товар не обеспечил правила безопасности, потребитель имееет право заявить требование о компенсации морального вреда. Размер данного вреда определяется судом.

Деньги за коляску семье вернули.

При этом молодые родители подписали бумагу: «Претензий к ИП Борейко не имею». И даже это – не повод отказываться от компенсаций. Так кто же, всё-таки занимается реализацией колясок и что думают о сложившейся ситуации в магазине? В конце концов, внести ясность в историю согласился Александр Борейко, именно его фамилия значится в чеке.

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?-31

Александр Борейко:
Это очень неприятно. Тем более, частично ощущать за это вину – это было… Я думаю, что крайне неприятно характеризует.

Приостановили сразу продажи этой коляски.

Потому что неизвестно было, в чём причина. Это – первая мера. И ожидали, что будет со стороны покупателя, ждали новостей. На разумных условиях, я готов решить этот вопрос.

Сегодня совершенно ясно одно. И семье Тугай, и предпринимателям крупно повезло, что маленький Марк после всего произошедшего чувствует себя хорошо.

# Дети # общество # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии
24 октября 2018 09:49

Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии

Виртуальные роботы-экскурсоводы появятся в Минском мобильном музее океанографии
24 октября 2018 09:49

Виртуальные роботы-экскурсоводы появятся в Минском мобильном музее океанографии

Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды
24 октября 2018 09:49

Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды