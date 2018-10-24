«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?

Экономить на самом дорогом – неприемлемо. Этого девиза придерживается большинство белорусов. И выбирают для своих малышей качественные, пусть порой и дорогостоящие вещи. Так, в ожидании сынишки, молодая семья из Дзержинска специально приехала в столицу, чтобы приобрести самое необходимое для крохи. Список возглавляла коляска.

Посетив крупный торговый центр, пара сделала выбор, и, оформив заказ, выложила ни много ни мало 1 200 рублей. Ничто не предвещало беды.

Лариса Тугай:

С коляской шли забирать второго ребёнка. Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз. Муж спохватился сразу, вызвал «скорую». Приехала «скорая» и мы уже уехали. Нам поставили диагноз «двухсторонний оскольчатый перелом теменной части».

После произошедшего Лариса внимательно изучила документы. Выяснилось: торговая точка в центре, где молодые люди оформляли заказ, принадлежит одному лицу, а вот доставку осуществляла другая организация. Она же и выдала чек. Женщина растерялась: кому предъявлять претензию и кто должен ответить за произошедшее?

Лариса Тугай:

Врачи не могут дать конкретного своего мнения, потому что это ребёнок, это голова. Надо обследоваться. Как коляска прошла сертификацию? Вот как она прошла? В любом случае, она должна была проверяться. Это для детей, для маленьких детей. Пострадал у меня ребёнок, а кто за это ответит?

В этом пытались разобраться и сотрудники правоохранительных органов. Экспертизой установлено, что причинами произошедшего стали два фактора: неправильная сборка коляски и некорректная эксплуатация. Сегодня дело находится в гражданско-правовой плоскости.

Лариса Тугай:

Останавливаться на том, что ребёнок просто упал с коляски, мы изначально не собирались. Я ведь, когда он упал с коляски, связалась с продавцом. Он не отреагировал, сказал: «Да, а что мы сделаем? Упал ребёнок и упал, вины нашей нет». Я думала, человек соизволит позвонить. Либо приехать в больницу, какие-то лекарства... Ничего.

Дарина Гулюта, юрист:

Ввиду того, что потребитель приобрёл товар ненадлежащего качества, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Для этого необходимо направить письменное требование продавцу. Кроме того, потребитель имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда. В Беларуси увеличивается количество судебных исков, поданных с целью получения компенсации за причинённый ущерб и моральный вред.

В августе 2018 года 40-летняя минчанка, по решению суда, получила компенсацию морального вреда в размере 5 000 долларов за некачественно оказанную услугу. В сентябре удовлетворён иск травмированной в магазине белоруски. Размер выплат составил 2 000 долларов. Полное право на данные выплаты, по словам юриста, имеет и семья Тугай. Дарина Гулюта:

В связи с тем, что данный товар не обеспечил правила безопасности, потребитель имееет право заявить требование о компенсации морального вреда. Размер данного вреда определяется судом. Деньги за коляску семье вернули. При этом молодые родители подписали бумагу: «Претензий к ИП Борейко не имею». И даже это – не повод отказываться от компенсаций. Так кто же, всё-таки занимается реализацией колясок и что думают о сложившейся ситуации в магазине? В конце концов, внести ясность в историю согласился Александр Борейко, именно его фамилия значится в чеке.