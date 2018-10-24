«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот

Новости Беларуси. Сенаторы также поддержали новации в электронном документообороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коснутся они, прежде всего, цифровой подписи. Пользоваться ей могут, кстати, не только граждане Беларуси, но и иностранцы.

Виктор Сиренко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На сегодняшний день отсутствует дубляж на бумажном носителе. Это первично. То есть дублирования на бумажном носителе не будет. Идет совершенствование самого общения с возможностью электронно-цифровой подписи.