«Если захочешь – больше заработаешь». Как в местной школе решают проблему дефицита кадров на швейном предприятии в Дрибине?

Новости Беларуси. В Дрибине со школьной скамьи начали готовить швей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому подтолкнула ситуация на рынке труда. Как и в целом по стране вакансий по-прежнему больше, чем соискателей. И швеи в числе самых востребованных профессий.

Это швейное производство появилось в Дрибине несколько лет назад. Его организовали предприниматели из столицы. Просто бизнес. В райцентре и затраты меньше, и конкуренция ниже, и логистика хорошая.

Оксана Жизневская, швея швейного предприятия:

Здесь условия хорошие и зарплата зависит от выработки. Если захочешь – больше заработаешь. Предприятие работает в две смены, и здесь готовы предложить работу ещё 25 специалистам.

Диана Иванченко, мастер смены швейного предприятия:

Мы готовы расширяться. Хватает оборудования, хватает заказчиков, объёмов продукции. Но сдерживает одно – не хватает рабочих рук.

Вопрос организации швейного производства в Дрибине прорабатывали и другие предприниматели, в том числе и из соседней России. Но острая нехватка кадров отпугивала инвесторов. Решить проблему взялись в местной средней школе.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В этот класс вложено около 35 тысяч рублей. Деньги пошли на приобретение швейного оборудования. Вот этих бытовых машин для первоначального обучения и этих промышленных: прямострочных, зигзага, оверлока. На днях здесь установят и машины для вышивания, чтобы привнести в обучение элементы творчества.

Настя Новикова вместе с одноклассницами занимается за машинкой шесть часов в неделю. В мечтах – работать начальником станции на железной дороге, но и эти знания, считает девушка, необходимы.

Анастасия Новикова, ученик Дрибинской средней школы:

Как говорила моя бабушка: нужно уметь делать все, но не обязательно все делать. В группе обучаются 17 старшеклассниц: жители райцентра и соседних деревень. Обычную строчку уже прошли, сейчас изучают виды французского шва.

Кристина Кручинина, ученик Дрибинской средней школы:

У нас в городском посёлке есть швейное производство. Почему бы не подработать пойти. Обучение рассчитано на два года. После девочки получат второй разряд швеи и если кому-то из них строчить и кроить пришлось по душе, – проблем с трудоустройством не будет.