В Вене похолодает, в Афинах +32. Погода в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 16 градусов днем. Без существенных осадков встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +16. В Риме жара отступила. В столице 25 со знаком «плюс». В Мадриде также сохраняется умеренное тепло до 24 градусов. В испанской столице будет преимущественно ясно. В Болгарии будет отмечена переменная облачность. Температура воздуха достигнет в среднем 19 градусов в дневные часы.

Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 27 градусов. 32 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Погода в Беларуси здесь.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день начнется преимущественно солнечно и до 14 градусов тепла до захода солнца. В Вильнюсе +15. В столице переменная облачность дополнит обстановку. Варшаву дожди сегодня также не настигнут. А воздух прогреется лишь до +15. 19 градусов в Киеве. Погода отмечена ясная и без осадков. В Москве 18 градусов тепла в дневное время суток. Осадков не ожидается.