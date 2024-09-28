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Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

28 сентября 2024 15:08
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-2

29, 30 сентября на большую часть республики распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Лишь юго-восточные районы останутся под влиянием атмосферного фронта. В результате чего температурный фон понизится и приблизится к средним многолетним значениям. Кратковременные дожди ожидаются лишь в юго-восточных районах. Минимальные значения температуры воздуха будут колебаться от +1°С до +10°С, по юго-востоку в воскресенье до +15°С. 

Погода в Европе здесь.

Дневные максимумы составят +10 +17°С. В течение последующих дней ожидается неустойчивый характер погоды, который обусловят неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Они станут причиной периодических кратковременных дождей. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. Температурный фон сохранится в пределах средних многолетних значений. Минимальные значения температуры воздуха составят +1...+10°С, дневные максимумы будут колебаться от +10 до +19°С.

Подробный прогноз по стране.

Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-4
Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-5
Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-6
Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-7
Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-8
Дожди и туманы. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-9
# Погода в Беларуси

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