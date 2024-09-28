Лукашенко: «Чем больше идей, тем лучше!» Как в Беларуси развивают инженерную сферу?

Геополитическая турбулентность и проблемы глобальной безопасности. Экономические последствия незаконных санкций, ожесточенная конкуренция на мировых рынках и необходимость в таких жестких условиях развивать технологии. Об этом накануне глава государства говорил с молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общаясь со студентами столичных инженерно-технических вузов в формате открытого микрофона, Александр Лукашенко напомнил про необходимость научно-технической революции. Эта амбициозная задача стоит перед инженерной отраслью Беларуси. Развитие сферы – стратегическое направление, которое определит будущее страны. Важность этой задачи участники состоявшейся встречи понимают лучше других. А потому активно генерируют и предлагают оригинальные, во многом новаторские идеи. И чем их будет больше, тем лучше. Самые перспективные всегда найдут поддержку государства. Именно для этого в Беларуси планируют создавать хай-тек-инкубаторы – центры прогрессивной мысли для ключевых отраслей экономики. Тем более, что уже есть те, кто готов предложить для страны свои разработки. Будущее Беларуси в лицах и проектах в сюжете Кристины Протосовицкой.

Фасад, который движется и меняет положение. Да, такого в Беларуси еще не было, но может появиться благодаря этой хрупкой девушке. Будущий архитектор Ника Базылюк разрабатывает уникальную технологию. Это не только эстетично, но и полезно. Плюс к стоимости земли вокруг и приставка «эко».

Ника Базылюк, студентка архитектурно-строительного факультета Брестского государственного технического университета:

Мы разрабатывали кинетический фасад, то есть программированный фасад. Для того чтобы его разработать, мы продумывали полностью крепление, продумывали форму самих сегментов, фасадов, продумывали, каким образом он именно будет двигаться. При реакции на свет сам фасад менял свое положение вот так вертикально. А разработки, которые уже можно увидеть в деле, у студента выпускного курса Брестского технического университета Ильи Корнещука. Парень создает автоматизированные производственные линии с использованием роботов-манипуляторов и конвейеров для всей страны.

Илья Корнещук, студент машиностроительного факультета Брестского государственного технического университета:

Сегодня это очень активно используется для того, чтобы повысить качество продукта выходного и его количество. С современными технологиями это можно сделать быстро и без больших вложений. Раскрепостить предпринимательскую инициативу, масштабировать идеи помогают в университете, через отраслевые лаборатории, центр компетенции, хакатоны. За 24 часа придумать решение проблемы реального заказчика или международный конкурс стартапов.

Таисия Явтухович, студентка экономического факультета Брестского государственного технического университета:

В качестве экспертов приглашали представителей предприятий города Бреста, банков и технопарков. Стартапов очень много. И преподаватели выбирают в основном стартапы, которые касаются текущей жизни студентов и в которых есть какие-то инновации для реального сектора экономики.

Александр Кондратюк, студент факультета электронно-информационных систем Брестского государственного технического университета:

Хочу сказать спасибо нашему Президенту за то, что открываются такие вот заведения, помогают вузам, помогают детским технопаркам, в принципе городским технопаркам. Поддержка – это очень важно. Идея же будущих хай-тек инкубаторов в том, чтобы создать свою креативную среду в стране, которая поспособствует развитию инновационных идей в связке с благоприятными условиями и преференциями для стартаперов. Это позволит защитить национальный интеллектуальный потенциал от западных охотников за головами.

Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:

Наличие должного пула проектов, идей, платформ, на которых молодой инженер может развиваться. Я имею в виду реальную вовлеченность в развитие предприятия, реальную возможность что-то новое разработать, внедрить и получить отдачу. Если это все будет создаваться на уровне предприятий, то других проблем я не вижу, потому что сегодня качественное инженерное образование в наших технических вузах, без сомнения, присутствует.

Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета:

Несомненно важным является продвижение молодежных идей, так как они дают возможность защиты нашего белорусского рынка от внешних угроз, снижают таким образом риски различного рода социально-экономических, социально-политических колебаний как на мировом рынке, так и в Республике Беларусь. Банк своих идей в ногу со временем или опережающих его. Сегодня одно из условий технологического суверенитета страны в эпоху санкций, различных международных рестрикций, считай, и национального. Не рабочая сила, а трудовой интеллектуальный ресурс определит успех государства в будущем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет идеи – нет развития. Но еще раз подчеркиваю, я сталкивался с массой, огромным количеством идей. Некоторые я поддерживал, потому что обращены были они в будущее. Из десяти одна идея может быть реализована. И наша задача, руководства и тех, кто делит деньги, распределяет и принимает решения, не ошибиться. Это нам надо будет для того, чтобы выстоять, для того, чтобы защититься, ну и потом, а почему бы нет? Мы будем двигаться, и чем больше идей, тем лучше. Но идея должна быть реальной, заземленной, желательно заземленной, и подкрепленной хоть чем-то. Чтобы, принимая решение, выделяя огромные деньги, это же немалые деньги, я, допустим, или кто-то другой был уверен, что эта идея нужна сегодня, завтра будет нужна и будет обязательно реализована. Да и подарок Президенту от студентов как индикатор времени – картина, созданная искусственным интеллектом. Продукт наступающей эпохи, в которой и предстоит работать будущим поколением инженеров-профессионалов.

Дмитрий Линник, декан инженерного факультета Гродненского университета имени Янки Купалы:

Инженеры 21-го века, наверное, – это ученые, которые работают с вычислительными и высокотехнологическими, компьютерными технологиями в сфере 3D-моделирования. По крайне мере, должны знать область робототехники, область искусственного интеллекта. Инженер, мы понимаем, как двигатель прогресса нашей экономики.