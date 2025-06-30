ГУМ, Центральный книжный, «Лакомка» – прогулялись по легендарным магазинам Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Магазин-шкатулка, самое шоколадное и самое «мечтательное» место, кладовая книг – совершим прогулку по легендарным торговым объектам Минска, появившимся еще в советскую эпоху и популярным до сих пор. ГУМ, Центральный книжный, универсам «Центральный», «Лакомка» – символы столицы, расположенные практически в одном месте, на проспекте Независимости. Каждый хранит свою историю.

Сергей Визнер, экскурсовод, историк:

Весь участок проспекта от Площади Независимости до Октябрьской площади – это поистине гениальная архитектура. Все дома построены, по сути, в едином архитектурном стиле, и каждый из них очень гармонично дополняет друг друга.

Еще до войны вся Советская, начиная от Красного костела и заканчивая застройкой в районе цирка, была сплошной торговой улицей с бесконечными витринами магазинов, гостиницами, кафе. Дом, который находится на перекрестке проспекта Независимости и улицы Комсомольской, один из крупнейших книжных магазинов столицы. Здесь не только богатейший выбор, это место с интересной историей. Только представьте! Открылся он в 1952 году. Сергей Визнер:

Архитектура здания довольно проста, лаконична, как говорил архитектор, который проектировал эту часть проспекта, Николай Парусников: самое главное – это не только продемонстрировать лицо столицы, но также продемонстрировать характер белорусов. Такой вот простой, лаконичный, но в то же время торжественный. Интересный факт: в дореволюционные годы на этом месте находился дом, в котором жила школьная подруга Аиды, супруги выдающегося гипнотизера и мага Вольфа Мессинга. Когда он приезжал в Минск, нередко останавливался именно здесь.

Идем дальше. В самое сладкое – в прямом смысле этого слова – место столицы. Его название говорит само за себя. Сергей Визнер:

Магазин, расположенный в доме номер 19 проспекта Независимости, с момента своего открытия в 1952 году стал действительно культовым местом не только в столице, но и во всей Беларуси. Приезжали люди не только из Минска, приезжали даже из РСФСР и Прибалтики. Почему? Потому что магазин действительно был в тот момент передовым. Самое главное – был настоящий шоколад, который был в Советском Союзе один из самых лучших.