ГУМ, Центральный книжный, «Лакомка» – прогулялись по легендарным магазинам Минска
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Магазин-шкатулка, самое шоколадное и самое «мечтательное» место, кладовая книг – совершим прогулку по легендарным торговым объектам Минска, появившимся еще в советскую эпоху и популярным до сих пор. ГУМ, Центральный книжный, универсам «Центральный», «Лакомка» – символы столицы, расположенные практически в одном месте, на проспекте Независимости. Каждый хранит свою историю.
Сергей Визнер, экскурсовод, историк:
Весь участок проспекта от Площади Независимости до Октябрьской площади – это поистине гениальная архитектура. Все дома построены, по сути, в едином архитектурном стиле, и каждый из них очень гармонично дополняет друг друга.
Еще до войны вся Советская, начиная от Красного костела и заканчивая застройкой в районе цирка, была сплошной торговой улицей с бесконечными витринами магазинов, гостиницами, кафе. Дом, который находится на перекрестке проспекта Независимости и улицы Комсомольской, один из крупнейших книжных магазинов столицы. Здесь не только богатейший выбор, это место с интересной историей. Только представьте! Открылся он в 1952 году.
Сергей Визнер:
Архитектура здания довольно проста, лаконична, как говорил архитектор, который проектировал эту часть проспекта, Николай Парусников: самое главное – это не только продемонстрировать лицо столицы, но также продемонстрировать характер белорусов. Такой вот простой, лаконичный, но в то же время торжественный.
Интересный факт: в дореволюционные годы на этом месте находился дом, в котором жила школьная подруга Аиды, супруги выдающегося гипнотизера и мага Вольфа Мессинга. Когда он приезжал в Минск, нередко останавливался именно здесь.
Идем дальше. В самое сладкое – в прямом смысле этого слова – место столицы. Его название говорит само за себя.
Сергей Визнер:
Магазин, расположенный в доме номер 19 проспекта Независимости, с момента своего открытия в 1952 году стал действительно культовым местом не только в столице, но и во всей Беларуси. Приезжали люди не только из Минска, приезжали даже из РСФСР и Прибалтики. Почему? Потому что магазин действительно был в тот момент передовым. Самое главное – был настоящий шоколад, который был в Советском Союзе один из самых лучших.
Ирина Гременок, директор магазина «Лакомка»:
«Лакомка» – это исторический магазин, который возник в 1952 году, кондитерский магазин. Всегда у нас тут был большой ассортимент конфет. Витрины менялись. Как мой муж вспоминает, в витринах стояли гномы, большие подвесные коробки конфет, макеты. И дети всегда не могли не прийти сюда.
Подробности в видео.