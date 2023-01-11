Более четверти – для нуждающихся. Сколько квартир построили в Минске в 2022 году?

Новости Беларуси. Около 12 500 новых квартир построено в Минске в 2022 году. В эксплуатацию введено свыше 720 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из них более четверти – для нуждающихся. Они получили возможность обзавестись жильем как в столице, так и в городе-спутнике Смолевичах.