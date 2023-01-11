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Более четверти – для нуждающихся. Сколько квартир построили в Минске в 2022 году?

11 января 2023 13:42
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Новости Беларуси. Около 12 500 новых квартир построено в Минске в 2022 году. В эксплуатацию введено свыше 720 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из них более четверти – для нуждающихся. Они получили возможность обзавестись жильем как в столице, так и в городе-спутнике Смолевичах.

Более четверти – для нуждающихся. Сколько квартир построили в Минске в 2022 году?-1

Некоторые очередники воспользовались предложением решить квартирный вопрос за счет строительства в малых городах. Семьям с низким доходом предлагают социальное жилье. В приоритете по-прежнему многодетные. Стояла задача направить на строительство более 1 200 таких семей. Показатель перевыполнили на 4 %.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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