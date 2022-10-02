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«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий

02 октября 2022 21:12
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Новости Беларуси. Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота – так детский досуг представляла Агния Барто. Сегодня это в двух словах не опишешь. Английский, робототехника, ушу и каратэ – хобби хоть отбавляй, но в таком изобилии легко и потеряться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. От этого в основном страдают родители, которые не могут определиться с выбором. А иногда больше всех страдает кошелек.

Как развлечь ребенка и не расстаться с нервами и деньгами? Этот недетский квест прошла Анастасия Ярощик-Корниенко, и вот что у нее получилось.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В выборе хобби для ребенка имеет значение много факторов. Один из них – территориальный, ведь не будешь возить за тридевять земель, чем ближе, тем лучше. Главное еще, чтобы нравилось ребенку. Не заставишь же мальчика танцевать в балете, когда ему нравится хоккей. Бывает и наоборот. Большую роль играет тренер – хочется, чтобы эффект был. И цена вопроса. Как эту задачку со многими неизвестными решают родители?

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-4

Важный этап у первоклассника Артема пройден: ровно месяц учебы позади. Расписание уроков уже понятно. Наступило время определиться с дополнительным образованием. Вместе с мамой Татьяной они готовы изучить предложения. Во второй столичной школе ученику представляют весомый список спортивных секций. Современная база располагает.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-7

Вероника Мицкевич, преподаватель физического воспитания СШ № 2 Минска:
У нас 15 групп дополнительного образования, по спортивному ориентированию, играем в баскетбол, бадминтон, гандбол, ОФП с элементами подвижных игр.

В пакете дополнительного образования для младших школьников кружок вокала и рисование. Английский и робототехника уже с денежной поддержкой родителей. Приятный бонус у учащихся – бассейн. Бесплатно два раза в неделю водные процедуры. На них Артем с мамой пока решили остановиться и дополнить свой список за пределами учебного заведения.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-10

Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр славится бассейном, но группы, как платные так и бесплатные, расписаны еще в августе. Восемь человек на дорожку, не больше, таковы нормы. Потоки сменяют друг друга с утра и до позднего вечера. Родителям советуют приглядеться к другим, наземным вариантам.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-13

Алексей Луговской, директор Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра Минска:
Есть платные и бесплатные группы. Бесплатные у нас – это гимнастика, акробатика, шашки и шахматы, настольный теннис, футбол, в будущем планируем открыть тир.

Татьяна не скрывает, что Артем загорелся роботехникой, и родители готовы потратить сумму на интерес ребенка. Модное нынче техническое хобби, если посмотреть на предложения в интернете, обойдется минимум в 70 рублей. Но мама первоклассника все-таки надеется найти бюджетную альтернативу.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-16

Как выбрать кружок, который действительно привьет малышу навыки? Ведь не секрет, что за рекламой иногда кроются псевдоучителя, которые на самом деле настроены только на собственный финансовый прирост. И тогда вместо звучного эстрадного пения можно услышать далеко не вокал. А вместо вдохновляющих картин увидеть не то пони, не то... Но это уже как фантазия родителей подскажет. Выбирайте проверенные кружки, советуют педагоги в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка». Обязательно пообщайтесь с педагогами, не поленитесь и посетите занятие вместе с ребенком.

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А вот, к примеру, тот самый технический профиль на деле. После школы здесь ребята часами конструируют модели автомобилей. Потом на трассе устраивают скоростной батл.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-19

Иван Кудрешов, учащийся Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:
Можешь сам реализовать хочешь большую, маленькую модель, а в робототехнике довольно узкие рамки. Все в рамках набора.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-22

Рядом конструируют корабли. А в кружке авиамоделирования воспитанники мечтают о самолетах. Такое ощущение, что о них здесь знают все и даже больше.

Тимофей Сушко пришел в кружок в пятом классе, а сегодня почти выпускник.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-25

Тимофей Сушко, учащийся Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:
Думаю, может быть, связать с этим свою профессию – готовить самолеты к взлету, посадке. Или даже пилотом пойти.

К пополнению в этом центре готовы известные коллективы, вокальные студии. В 2022 году аншлаг в кружке обучения игре на гитаре. При желании можно стать барабанщиком. Наш герой не против.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-28

Ирина Бетлей, директор Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:
Сегодня мы изучаем запрос, что сегодня интересно детям, подросткам, и, безусловно, стараемся удовлетворить всех. Это информатика в играх и задачах, мир мультимедийных технологий, векторная графика, 3D-моделирование. И все эти кружки сегодня каждый ребенок может посетить совершенно бесплатно!

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-31

Елена Цыгулева присматривается к цирковой студии и гимнастике. Для своих дочерей в Центре дополнительного образования она уже выбрала рисование, плюс для старшей настольный теннис, для младшей – подготовку к школе. Главное, говорит, в поиске кружка оценить максимум предложений и не руководствоваться только интернет-рекламой. Ведь самое выгодное для родительского кошелька может оказаться куда ближе и приятнее по стоимости.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-34

Елена Цыгулева:
Мы живем недалеко. Удобно, что в одном месте ты можешь сходить на разные кружки. Допустим, дочь записали сегодня на теннис, он абсолютно бесплатный для школьников, мне это очень нравится. Благодаря этому можно позволить себе еще какие-то кружки. Есть какие-то платные, есть бесплатные.

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Не только кружок рисования входит в планы Артема. Мальчики непременно мечтают быть футболистами или хоккеистами. И вот они уже вместе с мамой следят за баталиями на льду, где первые шаги делают юные спортсмены.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-37

Дмитрий Яворский, тренер СДЮШОР БФСО «Динамо»:
Мы берем всех желающих, на занятия принимаем. Занятия у нас в школе проходят на бесплатной основе. Единственная затрата от родителей – это приобретение экипировки.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-40

Вот такой гайд по поиску кружка для первоклассника получился у Татьяны и ее сына Артема. Альтернатива робототехнике найдена.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-43

Мне понравилось, как строят корабль.

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий-46

Татьяна Самодурова, мама первоклассника:
Это было действительно увлекательное путешествие, как для Артема, так и для меня. Это шок-контент! Приходили представители разных кружков, предлагали нам какие-то брошюры свои, оставляли визитки. И это в основном были платные кружки. В принципе, у меня не было даже в подсознании, что какие-то кружки могут быть бесплатными. Я думала, что, наверное, такая система – все у нас платное сейчас. А сейчас я понимаю, что все возможно. Для детей сделано очень много. И детей можно развивать, даже имея какой-то минимальный бюджет, потому что государство уже о нас позаботилось.

И это на примере только одного района Минска. В целом сегодня функционируют свыше 260 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых уже обучаются более 380 тысяч учащихся.

# Государственная политика в области образования # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Вероника Мицкевич # Алексей Луговской # Иван Кудрешов # Тимофей Сушко # Ирина Бетлей # Елена Цыгулева # Дмитрий Яворский # Татьяна Самодурова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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