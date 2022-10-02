«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий

Новости Беларуси. Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота – так детский досуг представляла Агния Барто. Сегодня это в двух словах не опишешь. Английский, робототехника, ушу и каратэ – хобби хоть отбавляй, но в таком изобилии легко и потеряться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. От этого в основном страдают родители, которые не могут определиться с выбором. А иногда больше всех страдает кошелек. Как развлечь ребенка и не расстаться с нервами и деньгами? Этот недетский квест прошла Анастасия Ярощик-Корниенко, и вот что у нее получилось.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В выборе хобби для ребенка имеет значение много факторов. Один из них – территориальный, ведь не будешь возить за тридевять земель, чем ближе, тем лучше. Главное еще, чтобы нравилось ребенку. Не заставишь же мальчика танцевать в балете, когда ему нравится хоккей. Бывает и наоборот. Большую роль играет тренер – хочется, чтобы эффект был. И цена вопроса. Как эту задачку со многими неизвестными решают родители?

Важный этап у первоклассника Артема пройден: ровно месяц учебы позади. Расписание уроков уже понятно. Наступило время определиться с дополнительным образованием. Вместе с мамой Татьяной они готовы изучить предложения. Во второй столичной школе ученику представляют весомый список спортивных секций. Современная база располагает.

Вероника Мицкевич, преподаватель физического воспитания СШ № 2 Минска:

У нас 15 групп дополнительного образования, по спортивному ориентированию, играем в баскетбол, бадминтон, гандбол, ОФП с элементами подвижных игр. В пакете дополнительного образования для младших школьников кружок вокала и рисование. Английский и робототехника уже с денежной поддержкой родителей. Приятный бонус у учащихся – бассейн. Бесплатно два раза в неделю водные процедуры. На них Артем с мамой пока решили остановиться и дополнить свой список за пределами учебного заведения.

Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр славится бассейном, но группы, как платные так и бесплатные, расписаны еще в августе. Восемь человек на дорожку, не больше, таковы нормы. Потоки сменяют друг друга с утра и до позднего вечера. Родителям советуют приглядеться к другим, наземным вариантам.

Алексей Луговской, директор Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра Минска:

Есть платные и бесплатные группы. Бесплатные у нас – это гимнастика, акробатика, шашки и шахматы, настольный теннис, футбол, в будущем планируем открыть тир. Татьяна не скрывает, что Артем загорелся роботехникой, и родители готовы потратить сумму на интерес ребенка. Модное нынче техническое хобби, если посмотреть на предложения в интернете, обойдется минимум в 70 рублей. Но мама первоклассника все-таки надеется найти бюджетную альтернативу.

Как выбрать кружок, который действительно привьет малышу навыки? Ведь не секрет, что за рекламой иногда кроются псевдоучителя, которые на самом деле настроены только на собственный финансовый прирост. И тогда вместо звучного эстрадного пения можно услышать далеко не вокал. А вместо вдохновляющих картин увидеть не то пони, не то... Но это уже как фантазия родителей подскажет. Выбирайте проверенные кружки, советуют педагоги в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка». Обязательно пообщайтесь с педагогами, не поленитесь и посетите занятие вместе с ребенком. У системы государственного допобразования не стоит задача получить прибыль. Кто проводит такие занятия в Беларуси? А вот, к примеру, тот самый технический профиль на деле. После школы здесь ребята часами конструируют модели автомобилей. Потом на трассе устраивают скоростной батл.

Иван Кудрешов, учащийся Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:

Можешь сам реализовать – хочешь большую, маленькую модель, а в робототехнике довольно узкие рамки. Все в рамках набора.

Рядом конструируют корабли. А в кружке авиамоделирования воспитанники мечтают о самолетах. Такое ощущение, что о них здесь знают все и даже больше. Тимофей Сушко пришел в кружок в пятом классе, а сегодня почти выпускник.

Тимофей Сушко, учащийся Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:

Думаю, может быть, связать с этим свою профессию – готовить самолеты к взлету, посадке. Или даже пилотом пойти. К пополнению в этом центре готовы известные коллективы, вокальные студии. В 2022 году аншлаг в кружке обучения игре на гитаре. При желании можно стать барабанщиком. Наш герой не против.

Ирина Бетлей, директор Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка»:

Сегодня мы изучаем запрос, что сегодня интересно детям, подросткам, и, безусловно, стараемся удовлетворить всех. Это информатика в играх и задачах, мир мультимедийных технологий, векторная графика, 3D-моделирование. И все эти кружки сегодня каждый ребенок может посетить совершенно бесплатно!

Елена Цыгулева присматривается к цирковой студии и гимнастике. Для своих дочерей в Центре дополнительного образования она уже выбрала рисование, плюс для старшей настольный теннис, для младшей – подготовку к школе. Главное, говорит, в поиске кружка оценить максимум предложений и не руководствоваться только интернет-рекламой. Ведь самое выгодное для родительского кошелька может оказаться куда ближе и приятнее по стоимости.

Елена Цыгулева:

Мы живем недалеко. Удобно, что в одном месте ты можешь сходить на разные кружки. Допустим, дочь записали сегодня на теннис, он абсолютно бесплатный для школьников, мне это очень нравится. Благодаря этому можно позволить себе еще какие-то кружки. Есть какие-то платные, есть бесплатные. Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее. Не только кружок рисования входит в планы Артема. Мальчики непременно мечтают быть футболистами или хоккеистами. И вот они уже вместе с мамой следят за баталиями на льду, где первые шаги делают юные спортсмены.

Дмитрий Яворский, тренер СДЮШОР БФСО «Динамо»:

Мы берем всех желающих, на занятия принимаем. Занятия у нас в школе проходят на бесплатной основе. Единственная затрата от родителей – это приобретение экипировки.

Вот такой гайд по поиску кружка для первоклассника получился у Татьяны и ее сына Артема. Альтернатива робототехнике найдена.

Мне понравилось, как строят корабль.