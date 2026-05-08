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Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву

08 мая 2026 18:23
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Поздравления, цветы и слова безграничной благодарности. В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К традиционным парадам под окнами в преддверии Дня Победы присоединяется в том числе и молодежь: чтобы слезы были только от радости под мелодии, известные всем.

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву-2

Сегодня учащиеся столичных школ и гимназий, активисты БРСМ и воспитанники военно-патриотических клубов навестили ветерана Великой Отечественной – Таисию Александровну Кузьмичёву. В годы войны, будучи ребенком, она выполняла обязанности связной и разведчицы: передавала важные сведения подпольщикам. А за 28 дней до освобождения Минска Таисия Кузьмичева была арестована оккупантами и прошла через лагеря смерти. Своим вторым днем рождения ветеран считает 6 мая 1945-го – день, когда Красная армия освободила узников.

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву-4

Таиса Кузьмичёва, Ветеран Великой Отечественной войны:
Открыли крышку подвала хозяева и говорят: «Выходите, ваши пришли». И чехи встречали нашу армию цветами, 100-летними винами.

Школьники и активисты БРСМ поздравили с наступающим 9 Мая ветерана ВОВ Таисию Кузьмичёву-6

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Для них это действительно день Победы, день памяти, во многом день скорби – они вспоминают тех, кто, к сожалению, не дожил до Великой Победы. И сегодня очень важно, чтобы молодежь, общаясь с ветеранами, перенимала эти традиции, сохраняла историческую память.

Сегодня в Минске живут 196 ветеранов Великой Отечественной войны и 752 человека, пострадавших от ее последствий. И никто из них не забыт: вне зависимости от дня недели каждому оказывается всесторонняя помощь и поддержка: от материальной до самой простой – по хозяйству, если нужно.

# ветераны # Таиса Кузьмичева # День Победы # Алексей Пикус

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