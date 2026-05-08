Процесс собирания – почему дети начинают коллекционировать, рассказал психотерапевт

Почему процесс собирания оказывает на многих почти магическое воздействие? Специалисты попытались объяснить, откуда корни древней и такой распространенной страсти к коллекционированию. Начинает проявляться она лет в пять-семь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Игорь Длужневский, психотерапевт:

Это редко осознанно. Это тот код, который зашит глубже. Это некая побудительная потребность этого маленького человека, которая вшита где-то глубже. Дети таким образом познают мир, учатся систематизировать. Здесь это одновременное обучение такое. Опять же, нельзя отрицать и социальные вещи. Статус таких детей котируется часто значительно выше.