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Процесс собирания – почему дети начинают коллекционировать, рассказал психотерапевт

08 мая 2026 17:49
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Почему процесс собирания оказывает на многих почти магическое воздействие? Специалисты попытались объяснить, откуда корни древней и такой распространенной страсти к коллекционированию. Начинает проявляться она лет в пять-семь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Процесс собирания – почему дети начинают коллекционировать, рассказал психотерапевт-2

Игорь Длужневский, психотерапевт:
Это редко осознанно. Это тот код, который зашит глубже. Это некая побудительная потребность этого маленького человека, которая вшита где-то глубже. Дети таким образом познают мир, учатся систематизировать. Здесь это одновременное обучение такое. Опять же, нельзя отрицать и социальные вещи. Статус таких детей котируется часто значительно выше.

Подробности в видео.

# Коллекционирование # Психология

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