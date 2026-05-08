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Первая марка вышла в 1840 году – о филателии поговорили с коллекционером

08 мая 2026 17:45
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Филателия оставляет далеко позади все остальные виды и подвиды коллекционирования. Каждый 15-й  житель Земли, включая эпизодически увлеченных школьников, собирает почтовые марки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Первая марка вышла в 1840 году – о филателии поговорили с коллекционером-2

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:
В 1840 году вышла первая марка в Англии – «Черный пенни» так называемый. Уже с этого дня появились коллекционеры, которые начали собирать эти марки. Вначале чуть ли ни стены ими обклеивали. Потом это развилось в серьезное направление. Сегодня проходят международные филателистические выставки, людей награждают медалями.

Как правило, филателией заболевают в детстве. Если ваш ребенок вдруг начинает интересоваться марками, сделайте все возможное, чтобы страсть не угасала как можно дольше. Даже самые юные коллекционеры способны не просто добывать разностороннюю информацию, но и без проблем запоминать мельчайшие детали полученного материала. Они обладают усидчивостью и терпением. Немецкие педагоги подметив, что школьники, увлекающиеся собиранием почтовых марок, делают значительно большие успехи в изучении истории и географии, ввели филателию в качестве факультативных занятий в учебные программы начальной и средней школы.

Подробности в видео.

# Борис Васильев # Коллекционирование

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