«Школьники будут экскурсоводами». Чем ещё уникален проект «Музейный код «Патриот»?

В 2024 году тема защитников Родины звучит особенно остро еще и потому, что наша страна отмечает памятный юбилей – 80-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Специально к важной дате в столице презентовали образовательный проект «Музейный код «Патриот». Его организаторами выступили комитет по образованию Мингорисполкома, Музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь и Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи.

Инна Козловская, заместитель директора по учебно-методической работе Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:

Девиз нашего проекта «Вместе к Победе!» Главная идея – это патриотическое воспитание детей и сохранение памяти о подвигах нашего белорусского народа. Уникальность этого проекта состоит в том, что ребята становятся носителями исторической памяти, при этом происходит процесс воспитания и обучения, равный – равному. Основной красной нитью через весь проект проходит обучение ребят основам экскурсоведения. Цель этого обучения – это подготовка и участие экскурсоводов-волонтеров для проведения экскурсий в Государственном музее истории Вооруженных Сил. То есть ребята будут экскурсоводами, будут проводить экскурсии для таких же ребят, как они.