Белорусские таможенники передали гумпомощь для детей Донбасса фонду Талая

Белорусские таможенники передали в фонд Алексея Талая гуманитарную помощь для детей Донбасса. Продукты, предметы гигиены, одежда скоро отправятся к адресатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединились к благотворительному марафону и юные белорусы. В знак поддержки своим ровесникам они передали свои рисунки.

Во время встречи с общественным деятелем, сотрудники таможенных органов обсудили наиболее актуальные темы: патриотическое воспитание молодежи, электоральную кампанию, обстановку внутри страны и в мире. Присутствующие отметили, что, несмотря на непростую обстановку, непрекращающееся давление извне, белорусы остаются верны принципам добрососедства. Мы всегда оказывали помощь тем, кто в ней нуждается. На Донбасс отправились уже десятки гуманитарных грузов, тысячи детей смогли отдохнуть в нашей стране.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Это дорогого стоит. Мы сейчас пишем эти славные страницы современной истории Республики Беларусь, наш вклад. То, что мы делаем сегодня, делали предыдущие годы, оно зафиксируется в сердцах и душах этих людей навсегда.