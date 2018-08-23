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Школьник устал от учёбы, как ему помочь?

23 августа 2018 11:06
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Новости Беларуси. Как подбодрить ребёнка и настроить на рабочий лад, если он устал от учёбы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:
Может быть такое внутреннее напряжение у ребёнка. Здесь очень важно, чтобы были доверительные отношения между детьми и родителями. Чтобы он мог сказать о том, что его волнует, какие ситуации задевают.

И сам момент проговаривания снимает это эмоциональное напряжение.

Также очень важно уметь переключаться на какие-то другие дела. Очень важно послушать музыку, которая нравится, потанцевать, сходить в какой-то кружок, заняться физической нагрузкой, которая позволит снять вот это эмоциональное напряжение. То есть, уметь переключаться.

Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка

# Дети # общество # Нина Козырева

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