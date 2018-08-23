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Последняя неделя перед школой: дать ребёнку догулять каникулы или готовить к нагрузке?

23 августа 2018 11:06
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Новости Беларуси. Стоит ли менять режим ребёнка перед началом учебного года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:
Безусловно, должна быть ещё неделя такого полноценного отдыха. И, в то же время, нужно немножко начинать структурировать день ребёнка. Чуть раньше его поднять…

Режим должен быть.

Сейчас сразу не стоит, допустим, засаживать за стол и чем-то нагружать ребёнка. Но постепенно давать какую-то литературу, заинтересовывать – имеет смысл.

Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка

# Дети # общество # Нина Козырева

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