Последняя неделя перед школой: дать ребёнку догулять каникулы или готовить к нагрузке?

Новости Беларуси. Стоит ли менять режим ребёнка перед началом учебного года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:

Безусловно, должна быть ещё неделя такого полноценного отдыха. И, в то же время, нужно немножко начинать структурировать день ребёнка. Чуть раньше его поднять…

Режим должен быть.

Сейчас сразу не стоит, допустим, засаживать за стол и чем-то нагружать ребёнка. Но постепенно давать какую-то литературу, заинтересовывать – имеет смысл.

Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка