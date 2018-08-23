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Ребёнок стал изгоем в классе: стоит ли менять школу?

23 августа 2018 11:06
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Новости Беларуси. Что делать, если ребёнок не прижился в классе, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:
Это зависит от ситуации.

Есть такое понятие, как стигматизация.

Это – предвзятое, негативное отношение по отношению к каким-либо детям, имеющим какие-то особенности. И эта стигматизация может быть и со стороны сверстников, и со стороны учителя, в том числе. И здесь, чем острее ситуация была, и чем младше ребёнок, тем, наверное, важнее подыскать более спокойный класс, где меньше агрессивных, конфликтных детей, более гибкого учителя, который смог бы помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе. Но, безусловно, ребёнка надо готовить к вхождению в новый коллектив.

То есть, Вы рекомендуете, всё-таки, менять школу?

Нина Козырева:
Если ситуация острая, критическая – имеет смысл даже поменять школу.

Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка

# Дети # общество # Нина Козырева

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