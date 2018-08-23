Ребёнок стал изгоем в классе: стоит ли менять школу?

Новости Беларуси. Что делать, если ребёнок не прижился в классе, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:
Это зависит от ситуации.
Есть такое понятие, как стигматизация.
Это – предвзятое, негативное отношение по отношению к каким-либо детям, имеющим какие-то особенности. И эта стигматизация может быть и со стороны сверстников, и со стороны учителя, в том числе. И здесь, чем острее ситуация была, и чем младше ребёнок, тем, наверное, важнее подыскать более спокойный класс, где меньше агрессивных, конфликтных детей, более гибкого учителя, который смог бы помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе. Но, безусловно, ребёнка надо готовить к вхождению в новый коллектив.
То есть, Вы рекомендуете, всё-таки, менять школу?
Нина Козырева:
Если ситуация острая, критическая – имеет смысл даже поменять школу.