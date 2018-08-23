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«Иначе будет снижаться успеваемость». Почему родителям не стоит обсуждать учителей перед детьми

23 августа 2018 11:06
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Новости Беларуси. Как вести себя родителям школьника, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии:
Для родителей очень важно, чтобы не было обсуждения перед детьми учителей. То есть, должен быть обязательно авторитет у учителя.

Иначе будет снижаться успеваемость у ребёнка.

Он не будет слушать такого учителя, не будет его уважать. То есть, это же отразится на собственном ребёнке.

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# Дети # общество # Нина Козырева

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