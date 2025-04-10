Лукашенко поделился подробностями воспитания своих детей: ты должен быть для них примером

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отец для сыновей должен быть примером. Не то что – вот смотрите, какой я великий, я Президент. Нет. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом, за руку и с собой, но и сам беги. Если ты хочешь, чтобы он занимался музыкой, и ты видишь, что у него есть склонности. У меня старший сын и младший как раз музыкальную школу закончили. Я, видя их склонности, поручил перепроверить специалистам. Они мне честно сказали: у них есть к этому склонности, я их отдал в музыкальную школу. Это очень важно для развития. Иностранный язык, без него никуда. Я вот в свое время очень хорошо знал немецкий язык. Сейчас так-сяк – ясно, не общаюсь. А с другой стороны, я его просто забросил. Но у нас был очень хороший учитель, и мне школьных знаний хватило, вуз закончить, я никогда не открывал букварь в вузе. Мне хватало школьной подготовки, потому что он очень сильный был преподаватель в школе.

И я знаю, что иностранный язык очень важен. Все сыновья знают иностранный язык. Младший вообще учится на иностранном языке. То есть ты, понимая, что ему надо, ты должен ему помочь это освоить. Или же вести за собой. Допустим, как у меня младший сын и старшие в спорт пришли. Они видят, что я туда их беру с собой, они идут, играют. Кто в футбол, кто в хоккей, кто в теннис, а кто все вместе. Поэтому ты должен быть для своих детей примером. Не только для мальчишек, но и для девчонок в том числе.