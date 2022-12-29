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Школьница научилась выращивать экзотические огурцы, которые улучшают самочувствие. Какие ещё проекты показали в Солигорске?

29 декабря 2022 14:18
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Новости Беларуси. В Солигорске прошел зональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». В нем приняли участие юноши и девушки – учащаяся молодежь из Солигорского, Слуцкого, Стародорожского, Любанского и Пуховичского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В итоге лучшими признаны пять проектов ребят из шахтерской столицы.

Познакомилась с инновационными разработками наш корреспондент Мария Царикевич.

Школьница научилась выращивать экзотические огурцы, которые улучшают самочувствие. Какие ещё проекты показали в Солигорске?-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Раскрыть творческий потенциал и реализовать свои проекты. Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит в 12-й раз. Он пользуется большой популярностью и с каждым годом набирает обороты.

Школьница научилась выращивать экзотические огурцы, которые улучшают самочувствие. Какие ещё проекты показали в Солигорске?-4

Проект является базовым стартапом для развития молодых ученых, изобретателей и рационализаторов. Это возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта.

Так, Анна Михновец из Солигорска представила разработку по выращиванию экологически чистых экзотических овощей. Это армянский огурец, кивано и кокциния. Они содержат микро- и макроэлементы, которые способствуют улучшению самочувствия и здоровья. В планах у девушки не только расширить ассортимент, но и создать рекреационный объект.

Школьница научилась выращивать экзотические огурцы, которые улучшают самочувствие. Какие ещё проекты показали в Солигорске?-7

Анна Михновец, ученица средней школы № 11:
Мы изучили более 20 видов огурцов. И в течение двух лет проводили эксперимент по выращиванию шести видов экзотических огурцов, семена которых смогли приобрести в Солигорском районе в деревне Томилова гора. В теплично-парниковых условиях, под пленочным покрытием и в открытом грунте.

Подробности в видеоматериале.

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# Инновации # общество # Мария Царикевич # Анна Михновец # Анастасия Лещенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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