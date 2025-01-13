Школьница из Бешенковичей создала первую в мире экокожу из чайного гриба! Узнали, как такое возможно

В конце декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса инновационных проектов 2024 года. Всего на конкурс была подана 201 заявка. Третье место в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» занял проект «Мини-фабрика чайного гриба». Подробнее о нем рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Елена Пискунова, заместитель директора по учебной работе Средней школы № 1 городского поселка Бешенковичи, и ученица этой школы Мария Петухова. Юрий Царев, ведущий:

Я бы никогда не подумал, что из того самого чайного гриба можно сделать кожу! Как это произошло?

Мария Петухова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Бешенковичи им. И.И. Строчко»:

Идея ко мне пришла чуть больше года назад, когда я была у своей бабушки. У нее на подоконнике стоял чайный гриб, и он у нее высох. Когда я взяла его в руки, он напоминал мне пергамент по всем своим свойствам. Дальше стало интересно, можно ли вообще что-то с этим сделать и как-то улучшить его свойства. Поэтому я обратилась к Елене Вадимовне. Юрий Царев:

Как усиливали его свойства?

Елена Пискунова, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Бешенковичи им. И.И. Строчко»:

Мы нашли очень много дизайнерских разработок. Действительно, уже на протяжении 10 лет активно ведутся разработки экологического материала, который не уступал бы по своим свойствам материалам, которые изготовлены из нефти. Нельзя назвать это биокожей, потому что он отличается, там материал больше напоминает пластик. Он абсолютно отличается от нашего. Одежду, сумочки были попытки сделать. Технологии нигде не описывались. Но нам хотелось, чтобы это было наше, собственное.