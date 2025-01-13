Елфимов: у Трампа есть два способа доказать, что Америка при нём снова великая

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Со старым Новым годом вас, друзья! Поздравляю! С новым счастьем в старых добрых традициях! Будем здоровы и счастливы! Такой праздник – старый Новый год есть только у нас. Больше ни у кого нет. Это наша фишка, наш эксклюзив, держитесь его!

Теперь еще новость. Стратегия Трампа проясняется. Трамп до дня своей инаугурации напоминает таинственную вещь в себе. То есть все видят, что Трамп существует, но вот что он собой представляет в реальности, не знает никто. Трамп как бы ушел внутрь себя – вплоть до дня вступления в должность.

Такая тактика является продолжением тактики предвыборной. Это когда Дональд вынужден был скрывать, в том числе и за яркими выступлениями, свои истинные намерения и планы. В соответствии с золотым правилом: «Болтай много и громко, но ничего не выбалтывай!» Надо же всем понравиться, вот пусть все думают, что ты осуществишь и их желания…