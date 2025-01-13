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Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Анонс ток-шоу «По существу»

13 января 2025 08:43
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Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? 

Вечером 13 января на площадке ток-шоу «По существу» поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году.

Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Стать участником дискуссии может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Не пропустите, включайте СТВ в 18:30.

# Год качества

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